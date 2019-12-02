Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвоката

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвокатов, предусматривающий создание механизма, по которому они смогут определять размер своего гонорара в зависимости от исхода дела и результатов работы, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации

Соответствующие изменения внесены в закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".

Закон вводит так называемые "гонорары успеха" - условие соглашения, согласно которому размер или выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи. Также уточняется, что эти гонорары не могут применяться в случаях оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.

Вместе с тем, во всех региональных адвокатских палатах в качестве первого этапа квалификационного экзамена вводится единое тестирование, которое должно проводиться с использованием единой автоматизированной информационной системы, обеспечивающей анонимную проверку результатов.

Также закон исключает ограничение для адвокатов в части изменения членства в адвокатских палатах субъектов РФ , так называемое "крепостное право", и отменяет требование о пятилетнем стаже соответствующей деятельности, необходимом для учреждения адвокатского кабинета или коллегии адвокатов: этот срок уменьшается до трех лет.