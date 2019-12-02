Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Действующие льготы для граждан России в рамках реализации регуляторной гильотины должны быть сохранены, заявил премьер-министр РФ Действующие льготы для граждан России в рамках реализации регуляторной гильотины должны быть сохранены, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , выступая на расширенном совещании по реформе контрольно-надзорной деятельности.

"В новой системе государственного контроля не должно быть места устаревшим, подчас даже абсурдным требованиям. Мы об этом с вами говорили", - сказал Медведев.

"Но я об этом сразу сказал и еще раз хочу повторить: нужно быть максимально аккуратными с теми нормами, где закреплены действующие права, полномочия и льготы, касающиеся граждан... Все эти льготы должны сохраниться", - добавил он.

Он также отметил, что многие акты советского периода существуют в бумажном виде.

"Информация не актуализировалась. Нет единого архива ведомственных актов, поэтому в этой системе тоже нужно внедрять современные технологии. Нужно постараться эту систему цифровизовать, особенно в той части, в которой она останется", - сказал премьер.