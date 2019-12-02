Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T18:34+0300
https://ria.ru/20191202/1561867329.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156092/51/1560925119_0:145:3091:1884_1036x0_80_0_0_e4e92f7de93c1908aea280e7d56e050c.jpg
РИА Новости

Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"

18:34 02.12.2019
200
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Действующие льготы для граждан России в рамках реализации регуляторной гильотины должны быть сохранены, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на расширенном совещании по реформе контрольно-надзорной деятельности.
"В новой системе государственного контроля не должно быть места устаревшим, подчас даже абсурдным требованиям. Мы об этом с вами говорили", - сказал Медведев.
Флаг на здании Центрального банка РФ
28 ноября, 17:31
В правительстве поспорили о месте ЦБ в "регуляторной гильотине"
"Но я об этом сразу сказал и еще раз хочу повторить: нужно быть максимально аккуратными с теми нормами, где закреплены действующие права, полномочия и льготы, касающиеся граждан... Все эти льготы должны сохраниться", - добавил он.
Он также отметил, что многие акты советского периода существуют в бумажном виде.
"Информация не актуализировалась. Нет единого архива ведомственных актов, поэтому в этой системе тоже нужно внедрять современные технологии. Нужно постараться эту систему цифровизовать, особенно в той части, в которой она останется", - сказал премьер.
Он поручил заинтересованным министерствам и ведомствам подготовить соответствующее поручение.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
28 ноября, 14:24
Набиуллина прокомментировала законопроект о "регуляторной гильотине"
101102
Обсудить 1
ОбществоДмитрий МедведевРоссия
Рекомендуем
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Сотрудник отряда Лиза Алерт
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг объявила войну белым мужчинам
Врачи во время операции
Московские врачи спасли ребенка, который пытался помочь котенку
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Солнцево
В московском районе Солнцево объявили карантин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности
Очки и документы
Кредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря
Волонтер фонда Сильные дети
"Стыдно и страшно": откровения лжеволонтеров о сборах в карман
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Момент ДТП с грузовиком в Татарстане попал на видео
Момент ДТП с грузовиком в Татарстане попал на видео
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
СК рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвоката
Газораспределительная станция в Львовской области
В Киеве назвали условие отказа от исков к "Газпрому"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на слова Киева о готовности принять "пару областей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:33Член ОП призвал наделить Роскомнадзор правом досудебной блокировки
11:32Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом под Белгородом
11:32Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
11:29СМИ: финский премьер готов уйти в отставку из-за забастовки почты
11:28Болсонару связал решение Трампа о пошлинах с предвыборной стратегией
11:27Китай назвал обвинения Помпео против Huawei и ZTE "токсичной ложью"
11:25Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ
11:24Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии
11:24Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
Лента новостейМолния