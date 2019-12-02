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РИА Новости

Прирост собственных доходов Кубани составил свыше 17%

18:28 02.12.2019 (обновлено: 18:29 02.12.2019)
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Прирост собственных доходов Краснодарского края составил свыше 17% с начала текущего года и достиг 286,2 миллиарда рублей, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.
Глава региона в понедельник провел расширенное планерное совещание по вопросам наполняемости региональной казны и завершения финансового года.
"Губернатор отметил, что в региональный бюджет уже поступило 286,2 миллиарда рублей собственных доходов. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составляет 17,2%", - говорится в сообщении.
По словам Кондратьева, финансовый результат должен трансформироваться в реальные и конкретные дела – в строительство школ, ремонт больниц и поликлиник, обустройство дорог и тротуаров.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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По данным краевых властей, растет также налоговая отдача от отраслей по линии министерства транспорта, министерства курортов, департамента промышленной политики. "Это и есть то, к чему мы стремимся – приоритеты, которые мы заложили и реализовали в 2019 году, оправдали себя. За каждым показателем стоят конкретные люди – грамотные и профессиональные – они делают все, чтобы экономика края была устойчивой и развивающейся", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Кроме того, на 22,4% выросли поступления от налога на прибыль организаций, на 23,5% – по акцизам. Почти на 32% увеличились доходы от НДФЛ – резерв в этом направлении еще есть, пояснили в ведомстве. Отмечается также, что глава региона поручил провести отдельное совещание по вопросу скрытой занятости, где будут детально рассмотрены все составляющие этой проблемы.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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