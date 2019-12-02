Прирост собственных доходов Кубани составил свыше 17%

КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Прирост собственных доходов Прирост собственных доходов Краснодарского края составил свыше 17% с начала текущего года и достиг 286,2 миллиарда рублей, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева

Глава региона в понедельник провел расширенное планерное совещание по вопросам наполняемости региональной казны и завершения финансового года.

"Губернатор отметил, что в региональный бюджет уже поступило 286,2 миллиарда рублей собственных доходов. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составляет 17,2%", - говорится в сообщении.

По словам Кондратьева, финансовый результат должен трансформироваться в реальные и конкретные дела – в строительство школ, ремонт больниц и поликлиник, обустройство дорог и тротуаров.

По данным краевых властей, растет также налоговая отдача от отраслей по линии министерства транспорта, министерства курортов, департамента промышленной политики. "Это и есть то, к чему мы стремимся – приоритеты, которые мы заложили и реализовали в 2019 году, оправдали себя. За каждым показателем стоят конкретные люди – грамотные и профессиональные – они делают все, чтобы экономика края была устойчивой и развивающейся", – приводятся в сообщении слова губернатора.