Стартовали финальные дистанционные тесты конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Завершающие тесты дистанционного этапа для участников специализаций конкурса (ЛидерыРоссии.рф.) управленцев "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовали в понедельник, сообщают организаторы.
По словам генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова, 2 декабря в личных кабинетах стали доступны демотесты по трекам "Наука" и "Финансы и Технологии".
Старт заявочной кампании на третий сезон конкурса управленцев "Лидеры России" 2019-2020 годов был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", который прошел в Сочи в образовательном центре "Сириус". В рамках второго блока дистанционного этапа конкурса "Лидеры России" 19-20 ноября участники проходили Тест управленческого потенциала, а 26-27 ноября – Тест управленческой готовности.
"Для тех, кто подал заявку только на участие в основном конкурсе, дистанционный этап испытаний окончен. В середине декабря (12-13 декабря) они получат отчеты с результатами прохождения тестов. В личных кабинетах конкурсантов сегодня утром открылись демотесты по специализациям "Наука" и "Финансы и Технологии". Основные тесты по этим трекам станут доступны с 00:01 3 декабря и завершатся 4 декабря в 23:59 времени того региона, от которого зарегистрировался участник. Таким образом, мы даем всем конкурсантам два дня на прохождение этого задания. Участникам предстоит ответить на 40 вопросов, на решение каждого выделено по 50 секунд. Прохождение теста займет у них около 35 минут", – пояснил Комиссаров.
Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 22 проекта. Конкурс проводится при поддержке РАНХиГС при президенте РФ.
На конкурс управленцев "Лидеры России 2020" поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В сезоне 2019-2020 годов в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация "Финансы и технологии" – 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на трек "Наука" и 9745 – на специализацию "Здравоохранение".
Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.