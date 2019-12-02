Стартовали финальные дистанционные тесты конкурса "Лидеры России"

"Для тех, кто подал заявку только на участие в основном конкурсе, дистанционный этап испытаний окончен. В середине декабря (12-13 декабря) они получат отчеты с результатами прохождения тестов. В личных кабинетах конкурсантов сегодня утром открылись демотесты по специализациям "Наука" и "Финансы и Технологии". Основные тесты по этим трекам станут доступны с 00:01 3 декабря и завершатся 4 декабря в 23:59 времени того региона, от которого зарегистрировался участник. Таким образом, мы даем всем конкурсантам два дня на прохождение этого задания. Участникам предстоит ответить на 40 вопросов, на решение каждого выделено по 50 секунд. Прохождение теста займет у них около 35 минут", – пояснил Комиссаров.