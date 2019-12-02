Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T18:12+0300
https://ria.ru/20191202/1561866208.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156186/54/1561865451_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_244fc61009641793c09358d1dc2e48f9.jpg
РИА Новости

Филиппины посетила делегация представителей российских СМИ

18:12 02.12.2019
231
© Фото : Университет Санто-ТомасФилиппины посетила делегация представителей российских СМИ
Филиппины посетила делегация представителей российских СМИ
© Фото : Университет Санто-Томас
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Делегация менеджеров российских СМИ во главе с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным завершила пятидневный визит на Филиппины. В состав группы входили представители Первого канала, RT, информационного агентства Ruptly и руководитель дирекции международного сотрудничества МИА "Россия сегодня" Василий Пушков.
"Это самая представительная делегация российских медиа, которая посещала Филиппины за всю историю – и советскую, и российскую. Мы видим большой интерес филиппинских СМИ к сотрудничеству с коллегами из нашей страны, причем образовательная составляющая играет в этом сотрудничестве крайне высокую роль", – подчеркнул Алексей Волин.
В ходе поездки делегация встречалась с руководителями ведущих медиа-корпораций и профильных организаций Филиппин. Стороны обсуждали вопросы информационного сотрудничества, борьбы с фейковыми новостями, создания совместных медиа-продуктов, мультфильмов и телевизионных передач. Отдельной темой было освещение усилий по противодействию незаконному обороту наркотиков, включая проведение совместных мероприятий.
Кроме того, на полях визита Василий Пушков в рамках проекта SputnikPro провел встречу со студентами отделения журналистики факультета гуманитарных наук Папского и королевского университета Санто-Томас в Маниле. Он рассказал о принципах работы международного новостного агентства, обсудил со слушателями тренды мировых СМИ, а также тенденции в регулировании интернета.
Конкурс ПРО Образование
8 ноября, 21:48
Команда МИА "Россия сегодня" и "Артека" вышла в финал "ПРО Образования"
"У нас получилась живая и откровенная беседа в стенах Университета Санто-Томас. Обзор многообразия "медиаэкосистем", который сделал Василий Пушков, позволил нашим студентам сопоставить различные существующие в мире парадигмы с нашей журналистской культурой, находящейся под западным влиянием", – отметил куратор отделения журналистики факультета гуманитарных наук Университета Санто-Тома Филипе Сальвоса.
Папский и королевский университет Санто-Томас – один из ведущих университетов Филиппин и старейший из ныне существующих вузов Азии. Университет основан в XVII веке испанскими миссионерами-доминиканцами. На сегодняшний день в нем обучаются более 30 тыс. студентов и работают около 2 тыс. преподавателей. Согласно рейтингу государственной Комиссии по высшему образованию (Commission on Higher Education), отделение журналистики университета Санто-Томас является одним из трёх лучших центров подготовки журналистов на Филиппинах.
Журналисты МИА Россия сегодня обменялись опытом с коллегами и студентами Улан-Батора
29 ноября, 17:05
МИА "Россия сегодня" обменялось опытом с коллегами из Улан-Батора
SputnikPro – международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей между журналистами. В рамках проекта организуются лекции спикеров Sputnik в очном и заочном форматах, тренинги в головном офисе Sputnik в Москве и в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах за рубежом, поездки иностранных журналистов в Россию. За время существования проекта в нем приняли участие представители более 80 стран.
000000
Обсудить 0
МИА "Россия сегодня"телеканал RTSputnikАлексей ВолинВ мире
Рекомендуем
Глава Воронежской области Александр Гусев
Воронежский губернатор завел личную страницу в соцсети "ВКонтакте"
Инженер в аппаратной цифрового вещания филиала РГТС в Сочи
В России создали диджитал-летопись перехода на цифровое вещание
Здание Государственной Думы в Москве
В Госдуме прокомментировали закон о допрегулировании СМИ-иноагентов
Роберт Шлегель на заседании Государственной думы России
Экс-депутат Госдумы Шлегель стал гражданином Германии, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 19 января 2018
Путин подписал закон о допрегулировании деятельности СМИ-иноагентов
Иранский полицейский
СМИ: в Иране задержали около 80 человек, напавших на военные базы
Десантный вертолетоносный корабль-док Мистраль
Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских "Мистралей"
Площадь Независимости в Киеве
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Блокировка доступа
Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал избегать риторики по Нагорно-Карабахскому конфликту
Производство растительного масла
Из Пензенской области в Китай отправили поезд с растительным маслом
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
Си Цзиньпин оценил старт поставок газа по газопроводу "Сила Сибири"
Зеленые легкие Москвы
Зеленые легкие Москвы: какие деревья и кустарники сажают в столице
Москва
В Москве стартовал дистанционный отборочный этап олимпиады школьников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:33Член ОП призвал наделить Роскомнадзор правом досудебной блокировки
11:32Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом под Белгородом
11:32Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
11:29СМИ: финский премьер готов уйти в отставку из-за забастовки почты
11:28Болсонару связал решение Трампа о пошлинах с предвыборной стратегией
11:27Китай назвал обвинения Помпео против Huawei и ZTE "токсичной ложью"
11:25Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ
11:24Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии
11:24Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
Лента новостейМолния