Филиппины посетила делегация представителей российских СМИ

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Делегация менеджеров российских СМИ во главе с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным завершила пятидневный визит на Филиппины. В состав группы входили представители Первого канала, RT, информационного агентства Ruptly и руководитель дирекции международного сотрудничества МИА "Россия сегодня" Василий Пушков.

"Это самая представительная делегация российских медиа, которая посещала Филиппины за всю историю – и советскую, и российскую. Мы видим большой интерес филиппинских СМИ к сотрудничеству с коллегами из нашей страны, причем образовательная составляющая играет в этом сотрудничестве крайне высокую роль", – подчеркнул Алексей Волин.

В ходе поездки делегация встречалась с руководителями ведущих медиа-корпораций и профильных организаций Филиппин. Стороны обсуждали вопросы информационного сотрудничества, борьбы с фейковыми новостями, создания совместных медиа-продуктов, мультфильмов и телевизионных передач. Отдельной темой было освещение усилий по противодействию незаконному обороту наркотиков, включая проведение совместных мероприятий.

Кроме того, на полях визита Василий Пушков в рамках проекта SputnikPro провел встречу со студентами отделения журналистики факультета гуманитарных наук Папского и королевского университета Санто-Томас в Маниле. Он рассказал о принципах работы международного новостного агентства, обсудил со слушателями тренды мировых СМИ, а также тенденции в регулировании интернета.

"У нас получилась живая и откровенная беседа в стенах Университета Санто-Томас. Обзор многообразия "медиаэкосистем", который сделал Василий Пушков, позволил нашим студентам сопоставить различные существующие в мире парадигмы с нашей журналистской культурой, находящейся под западным влиянием", – отметил куратор отделения журналистики факультета гуманитарных наук Университета Санто-Тома Филипе Сальвоса.

Папский и королевский университет Санто-Томас – один из ведущих университетов Филиппин и старейший из ныне существующих вузов Азии. Университет основан в XVII веке испанскими миссионерами-доминиканцами. На сегодняшний день в нем обучаются более 30 тыс. студентов и работают около 2 тыс. преподавателей. Согласно рейтингу государственной Комиссии по высшему образованию (Commission on Higher Education), отделение журналистики университета Санто-Томас является одним из трёх лучших центров подготовки журналистов на Филиппинах.