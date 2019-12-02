Звезды поздравили Sputnik с пятилетием на открытии ГУМ-катка

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Знаменитые актеры, бизнесмены, спортсмены и даже персонажи передачи "Спокойной ночи, малыши!", которые принимали участие в открытии ГУМ-катка, поздравили международное агентство и радио Sputnik с 5-летием и наступающим Новым годом. Звезды пожелали медиагруппе развиваться дальше и дарить читателям и слушателям побольше положительных эмоций.

"Желаю вашим читателям любви, счастья, гармонии, здоровья, чтобы все жили в мире и согласии. Верите в сказки, мечты! С наступающим Новым годом!" – сказала фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. "Hello! Hola! Bonjour! Поздравляем вас с 5-летием! Говорите много, долго и на разных языках!" – пожелали Sputnik Хрюша и Каркуша, герои "Спокойной ночи, малыши!"

Знаменитости оценили и высокотехнологичную новостную новогоднюю елку Sputnik, установленную на главной площади страны, украсив ее шарами со своими автографами. Этот уникальный инновационный арт-объект – часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади", который проводится уже в 12-й раз. По традиции компании-партнеры универмага превращают его почти на два месяца в сказочный лес. Прогуляться по нему все желающие могут по 19 января.

Оформление 14-го сезона ГУМ-катка приурочено к 55-летию детской передачи "Спокойной ночи, малыши!". Каток работает ежедневно с 10.00 до 23.30 до 1 марта. Первые четыре утренних сеанса в будни можно посещать бесплатно. Традиционно на катке будет вести бесплатные мастер-классы с чемпионом мира по хоккею Алексеем Яшиным. Выдающийся игрок расскажет всем желающим об особенностях своего вида спорта и покажет свои коронные приемы. Также в этом сезоне на ГУМ-катке пройдут всероссийский турнир по хоккею с мячом среди детей, празднование Дня студента, Дня всех влюбленных и множество других мероприятий.

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МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнёрами ГУМ-катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.