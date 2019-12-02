Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
2019-12-02T17:52+0300
https://ria.ru/20191202/1561865033.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155665/73/1556657384_0:215:2730:1751_1036x0_80_0_0_fd4cded12ed5981ec1a6297b31761172.jpg
РИА Новости

В Воронежской области планируют начать высадку нового яблоневого сада

17:50 02.12.2019 (обновлено: 17:52 02.12.2019)
9
© Фото : Ирина ТолстошееваЯблоневые сады
Яблоневые сады
© Фото : Ирина Толстошеева
Яблоневые сады. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. Воронежское предприятие "Острогожсксадпитомник" планирует в 2020 году начать высадку нового сада, в который будет вложено 2 миллиарда рублей инвестиций, сообщает в понедельник правительство региона.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился 2 декабря с генеральным директором ЗАО "Острогожсксадпитомник" Евгением Гапоненко. По словам Гапоненко, предприятие, которое выпускает 25 тысяч тонн плодов в год, намерено удвоить производство яблок.
"В 2020 году один из крупнейших производителей яблок в Черноземье планирует приступить к высадке сада суперинтенсивного типа площадью 500 гектаров (с использованием шпалер) в Острогожском районе. Объем инвестиций составит около 2 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Как информирует правительство области, в компании рассчитывают размещать на одном гектаре 3571 дерево. Полностью на проектную мощность проект может выйти в 2024 году.
Воронеж
29 ноября, 21:57Воронежская область
Более семи млрд рублей направят на поддержку АПК Воронежской области
000000
Обсудить 0
Воронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьОстрогожский районЭкономика
Рекомендуем
Черная пятница
Эксперт рассказал о схемах мошенничества в "Черную пятницу"
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
Аэропорт Домодедово
Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимной угрозы "минирования"
Отдыхающие на горнолыжном курорте
Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
Аэропорт Домодедово
Угроза минирования в аэропорту "Домодедово" не подтвердилась
Елизавета Глинка во время Эвакуации раненых и тяжелобольных детей из Донецка
Предпоказ фильма "Доктор Лиза" состоится в Госдуме
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что никому не доверяет в мировой политике
Митинг перед посольством США в Киеве
США подарили украинской полиции 88 автомобилей
Президент РФ Владимир Путин
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Многоженство
Ученый назвал причину потери актуальности многоженства в арабском мире
Автомобиль скорой помощи на дороге
На Ямале столкнулись автобус и грузовик, пострадали пять человек
Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано во время выхода в открытый космос
Астронавты МКС возобновили ремонт магнитного альфа-спектрометра
Глава Воронежской области Александр Гусев
Воронежский губернатор завел личную страницу в соцсети "ВКонтакте"
Иностранная туристка на Манежной площади
Эксперт пожаловался на нехватку кадров в туризме
Багаж пассажиров в аэропорту Шереметьево
Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:35Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности
18:34Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"
18:34В Москве родились четверняшки
18:33Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
Лента новостейМолния