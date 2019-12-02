В Воронежской области планируют начать высадку нового яблоневого сада

ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. Воронежское предприятие "Острогожсксадпитомник" планирует в 2020 году начать высадку нового сада, в который будет вложено 2 миллиарда рублей инвестиций, сообщает в понедельник правительство региона.

Как информирует правительство области, в компании рассчитывают размещать на одном гектаре 3571 дерево. Полностью на проектную мощность проект может выйти в 2024 году.