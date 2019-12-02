В Воронежской области планируют начать высадку нового яблоневого сада

ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. Воронежское предприятие "Острогожсксадпитомник" планирует в 2020 году начать высадку нового сада, в который будет вложено 2 миллиарда рублей инвестиций, сообщает в понедельник правительство региона.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился 2 декабря с генеральным директором ЗАО "Острогожсксадпитомник" Евгением Гапоненко. По словам Гапоненко, предприятие, которое выпускает 25 тысяч тонн плодов в год, намерено удвоить производство яблок.
"В 2020 году один из крупнейших производителей яблок в Черноземье планирует приступить к высадке сада суперинтенсивного типа площадью 500 гектаров (с использованием шпалер) в Острогожском районе. Объем инвестиций составит около 2 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Как информирует правительство области, в компании рассчитывают размещать на одном гектаре 3571 дерево. Полностью на проектную мощность проект может выйти в 2024 году.