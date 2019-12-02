Дискуссия о стандартах на детские товары

Участники:
- заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, руководитель Федеральной службы по аккредитации Алексей ХЕРСОНЦЕВ;
- директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дмитрий КОЛОБОВ;
- заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии Оксана ПЛАШКОВА;
- начальник Управления технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Ирина КИРЕЕВА;
- президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина ЦИЦУЛИНА;
- представитель организации Toy Industries of Europe (TIE) и компании Lego Мария СТАРОДУБЦЕВА;
- руководитель отдела технических требований к детским изделиям компании IKEA Йенс ЭКВАЛЬ.
К участию также приглашены:
- представители Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российского экспортного центра и Казахстанской ассоциации индустрии детских товаров.
Ключевым вопросом дискуссии станет гармонизация международных, межгосударственных и национальных стандартов на детские товары. Будут обсуждены задачи формирования новых и актуализации существующих технических регламентов, стандартов и методик в соответствии с технологическими вызовами цифровой трансформации промышленности, рассмотрена проблема недовольства потребителей качеством детских товаров и предложены пути решения.
В рамках мероприятия АИДТ представит отраслевой доклад об устаревших нормах и правилах, не позволяющих выводить на рынок новую продукцию.
Мероприятие организовано Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров в рамках международной практической конференции "Техническое регулирование в индустрии детских товаров: интеграция в глобальный рынок и возможности на рынках ЕАЭС".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, руководитель Федеральной службы по аккредитации Алексей ХЕРСОНЦЕВ;
- директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дмитрий КОЛОБОВ;
- заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии Оксана ПЛАШКОВА;
- начальник Управления технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Ирина КИРЕЕВА;
- президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина ЦИЦУЛИНА;
- представитель организации Toy Industries of Europe (TIE) и компании Lego Мария СТАРОДУБЦЕВА;
- руководитель отдела технических требований к детским изделиям компании IKEA Йенс ЭКВАЛЬ.
К участию также приглашены:
- представители Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российского экспортного центра и Казахстанской ассоциации индустрии детских товаров.
Ключевым вопросом дискуссии станет гармонизация международных, межгосударственных и национальных стандартов на детские товары. Будут обсуждены задачи формирования новых и актуализации существующих технических регламентов, стандартов и методик в соответствии с технологическими вызовами цифровой трансформации промышленности, рассмотрена проблема недовольства потребителей качеством детских товаров и предложены пути решения.
В рамках мероприятия АИДТ представит отраслевой доклад об устаревших нормах и правилах, не позволяющих выводить на рынок новую продукцию.
Мероприятие организовано Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров в рамках международной практической конференции "Техническое регулирование в индустрии детских товаров: интеграция в глобальный рынок и возможности на рынках ЕАЭС".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/