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РИА Новости

Дискуссия о стандартах на детские товары

17:15 02.12.2019 (обновлено: 18:30 02.12.2019)
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4 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пленарная дискуссия на тему: "Безопасное детство: техническое регулирование, стандартизация и оценка соответствия детских товаров".
Участники:
- заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, руководитель Федеральной службы по аккредитации Алексей ХЕРСОНЦЕВ;
- директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дмитрий КОЛОБОВ;
- заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии Оксана ПЛАШКОВА;
- начальник Управления технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Ирина КИРЕЕВА;
- президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина ЦИЦУЛИНА;
- представитель организации Toy Industries of Europe (TIE) и компании Lego Мария СТАРОДУБЦЕВА;
- руководитель отдела технических требований к детским изделиям компании IKEA Йенс ЭКВАЛЬ.

К участию также приглашены:
- представители Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российского экспортного центра и Казахстанской ассоциации индустрии детских товаров.

Ключевым вопросом дискуссии станет гармонизация международных, межгосударственных и национальных стандартов на детские товары. Будут обсуждены задачи формирования новых и актуализации существующих технических регламентов, стандартов и методик в соответствии с технологическими вызовами цифровой трансформации промышленности, рассмотрена проблема недовольства потребителей качеством детских товаров и предложены пути решения.
В рамках мероприятия АИДТ представит отраслевой доклад об устаревших нормах и правилах, не позволяющих выводить на рынок новую продукцию.
Мероприятие организовано Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров в рамках международной практической конференции "Техническое регулирование в индустрии детских товаров: интеграция в глобальный рынок и возможности на рынках ЕАЭС".

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