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РИА Новости

Воронежский губернатор завел личную страницу в соцсети "ВКонтакте"

17:15 02.12.2019
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© Фото : Правительство Воронежской области Глава Воронежской области Александр Гусев
Глава Воронежской области Александр Гусев
© Фото : Правительство Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев завел личную страницу в соцсети "ВКонтакте", сообщает в понедельник облправительство.
"Соцсети стали по-настоящему живыми, интерактивными и полезными площадками для диалога. И мне важно услышать обратную связь от воронежцев и здесь, поэтому рассчитываю на результативное общение. А задачей-максимум вижу поиск реальных решений по проблемам, которые будут выводить задачи для региональной власти с частного на системный уровень", - передает слова Гусева пресс-служба правительства региона.
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По ее данным, в ближайшем будущем глава региона заведет личные аккаунты в "Одноклассниках", Instagram и Facebook.
"И я лично, и мои коллеги из областного правительства прекрасно понимаем, что соцсети - место, где фальшь чувствуется особенно тонко. Поэтому в своих аккаунтах мы точно будем избегать пустого пиара, а сосредоточимся на пожеланиях и трудностях жителей региона, стараясь оказать максимальную поддержку", - цитирует Гусева облправительство.

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Воронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)ВКонтактеВоронежская областьВоронежОбщество
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