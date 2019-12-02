Воронежский губернатор завел личную страницу в соцсети "ВКонтакте"

"Соцсети стали по-настоящему живыми, интерактивными и полезными площадками для диалога. И мне важно услышать обратную связь от воронежцев и здесь, поэтому рассчитываю на результативное общение. А задачей-максимум вижу поиск реальных решений по проблемам, которые будут выводить задачи для региональной власти с частного на системный уровень", - передает слова Гусева пресс-служба правительства региона.

По ее данным, в ближайшем будущем глава региона заведет личные аккаунты в "Одноклассниках", Instagram и Facebook.

"И я лично, и мои коллеги из областного правительства прекрасно понимаем, что соцсети - место, где фальшь чувствуется особенно тонко. Поэтому в своих аккаунтах мы точно будем избегать пустого пиара, а сосредоточимся на пожеланиях и трудностях жителей региона, стараясь оказать максимальную поддержку", - цитирует Гусева облправительство.