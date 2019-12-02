В Удмуртии намерены увеличить экспорт сельхозпродукции в два раза

УФА, 2 дек - РИА Новости. Власти Власти Удмуртии намерены увеличить в 2020 году экспорт сельскохозяйственной продукции в два раза, по подсчетам специалистов, доход должен составить порядка 5,1 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе главы республики.

В сообщении отмечается, что в 2019 году Удмуртия включилась в реализацию нацпроекта "Экспорт продукции АПК", инициированного президентом России Владимиром Путиным

"По данным на 25 ноября, экспорт продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями республики, в денежном выражении составил 2,5 миллиона долларов, до конца года эта сумма составит 2,7 миллиона. А планы по сельхозэкспорту на 2020 год составляют 5,1 миллиона долларов", - сообщает пресс-служба, отмечая, что республика начинает наращивать свой сельскохозяйственный экспортный потенциал практически с нуля, так как долгое время Удмуртия оставалась закрытым регионом как крупный производитель продукции оборонно-промышленного комплекса.

По данным ведомства, сейчас в реестре экспортеров продукции АПК находятся 14 сельхозпредприятий Удмуртии, еще шесть работают над тем, чтобы развивать внешнеэкономическую деятельность. Основные экспортные позиции агропрома Удмуртии – это молочная и птицеводческая продукции, рапсовое масло, котонизированное льноволокно, мед и продукты пчеловодства, вегенсы (сушеные овощи).

По словам министра сельского хозяйства Удмуртии Ольги Абрамовой, причинами небольших темпов экспорта продукции являются небольшие объемы производства и неготовность производственных площадок к аттестации.

"Для решения этих вопросов в настоящее время прорабатывается вопрос по созданию сельскохозяйственного экспортного кооператива. Также продумываем на 2020 год механизмы поддержки предприятий, которые готовы расширять географию продаж своей продукции и имеют уже предварительные договоренности по экспорту, но при этом испытывают сложности в создании необходимой для этого инфраструктуры", - прокомментировала ситуацию Абрамова.