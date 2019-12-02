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РИА Новости

В Удмуртии намерены увеличить экспорт сельхозпродукции в два раза

17:10 02.12.2019
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКомбайны во время уборки урожая
Комбайны во время уборки урожая
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Комбайны во время уборки урожая. Архивное фото
УФА, 2 дек - РИА Новости. Власти Удмуртии намерены увеличить в 2020 году экспорт сельскохозяйственной продукции в два раза, по подсчетам специалистов, доход должен составить порядка 5,1 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе главы республики.
В сообщении отмечается, что в 2019 году Удмуртия включилась в реализацию нацпроекта "Экспорт продукции АПК", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
"По данным на 25 ноября, экспорт продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями республики, в денежном выражении составил 2,5 миллиона долларов, до конца года эта сумма составит 2,7 миллиона. А планы по сельхозэкспорту на 2020 год составляют 5,1 миллиона долларов", - сообщает пресс-служба, отмечая, что республика начинает наращивать свой сельскохозяйственный экспортный потенциал практически с нуля, так как долгое время Удмуртия оставалась закрытым регионом как крупный производитель продукции оборонно-промышленного комплекса.
По данным ведомства, сейчас в реестре экспортеров продукции АПК находятся 14 сельхозпредприятий Удмуртии, еще шесть работают над тем, чтобы развивать внешнеэкономическую деятельность. Основные экспортные позиции агропрома Удмуртии – это молочная и птицеводческая продукции, рапсовое масло, котонизированное льноволокно, мед и продукты пчеловодства, вегенсы (сушеные овощи).
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По словам министра сельского хозяйства Удмуртии Ольги Абрамовой, причинами небольших темпов экспорта продукции являются небольшие объемы производства и неготовность производственных площадок к аттестации.
"Для решения этих вопросов в настоящее время прорабатывается вопрос по созданию сельскохозяйственного экспортного кооператива. Также продумываем на 2020 год механизмы поддержки предприятий, которые готовы расширять географию продаж своей продукции и имеют уже предварительные договоренности по экспорту, но при этом испытывают сложности в создании необходимой для этого инфраструктуры", - прокомментировала ситуацию Абрамова.
Она отметила, что также в планах региона на 2021 год развивать поставку племенных животных в страны Ближнего зарубежья. При этом власти Удмуртии предполагают, что результатом реализации на территории региона нацпроекта "Экспорт продукции АПК" должно стать увеличение объемов экспорта в 5,5 раза к 2024 году - до 10,2 миллиона долларов по сравнению с 2017 годом.
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Владимир ПутинУдмуртияРоссияЭкономика
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