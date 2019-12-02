Израильская оккупация за 17 лет стоила бюджету Палестины $48 млрд

Согласно данным ЮНКТАД, из-за оккупации Израилем части палестинских территорий за период с 2000 по 2017 годы Палестина потеряла 47,7 миллиарда долларов. Эта сумма в три раза больше бюджета Палестины в 2017 году и продолжает расти.
В докладе отмечается, что ЮНКТАД составила модель развития Палестины при условии, если бы бюджет государства не потерял почти 48 миллиардов долларов, а деньги были бы инвестированы в развитие. В этом случае экономика страны за 17 лет получила бы 2 миллиона новых рабочих мест.
ЮНКТАД считает, что руководство Израиля и Палестины может рассмотреть возможность проведения двусторонних переговоров по всем не решенным вопросам, а также для создания механизма, с помощью которого правительство Израиля может делиться с палестинцами всей информацией, касающейся палестинских торговых и финансовых ресурсов.