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РИА Новости

Израильская оккупация за 17 лет стоила бюджету Палестины $48 млрд

17:00 02.12.2019
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© AP Photo / Oded Balilty В Тель-Авиве прошла демонстрация под лозунгом "Два государства - одна надежда"
В Тель-Авиве прошла демонстрация под лозунгом Два государства - одна надежда
© AP Photo / Oded Balilty
ЖЕНЕВА, 2 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Оккупация Израилем палестинских территорий за 17 лет привела к потерям бюджета Палестины в размере почти 48 миллиардов долларов, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном в понедельник.
Согласно данным ЮНКТАД, из-за оккупации Израилем части палестинских территорий за период с 2000 по 2017 годы Палестина потеряла 47,7 миллиарда долларов. Эта сумма в три раза больше бюджета Палестины в 2017 году и продолжает расти.
В докладе отмечается, что ЮНКТАД составила модель развития Палестины при условии, если бы бюджет государства не потерял почти 48 миллиардов долларов, а деньги были бы инвестированы в развитие. В этом случае экономика страны за 17 лет получила бы 2 миллиона новых рабочих мест.
ЮНКТАД считает, что руководство Израиля и Палестины может рассмотреть возможность проведения двусторонних переговоров по всем не решенным вопросам, а также для создания механизма, с помощью которого правительство Израиля может делиться с палестинцами всей информацией, касающейся палестинских торговых и финансовых ресурсов.
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