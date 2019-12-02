Израильская оккупация за 17 лет стоила бюджету Палестины $48 млрд

В докладе отмечается, что ЮНКТАД составила модель развития Палестины при условии, если бы бюджет государства не потерял почти 48 миллиардов долларов, а деньги были бы инвестированы в развитие. В этом случае экономика страны за 17 лет получила бы 2 миллиона новых рабочих мест.