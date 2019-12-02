В Томске закрыли детский сад из-за массового заражения детей инфекцией

"В период с 27 по 28 ноября 2019 года зарегистрирован очаг групповой заболеваемости среди детей МБДОУ № 65 города Томска. В очаге зарегистрировано 24 заболевших ребенка в возрасте до шести лет. В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное, все заболевшие находятся на амбулаторном лечении. У всех пострадавших диагностирована норовирусная инфекция", - говорится в сообщении.