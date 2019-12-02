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РИА Новости

В Томске закрыли детский сад из-за массового заражения детей инфекцией

16:39 02.12.2019
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Работа детского сада в Томске временно приостановлена из-за массового заражения детей норовирусной инфекцией, состояние всех 24 человек удовлетворительное, сообщает в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.
"В период с 27 по 28 ноября 2019 года зарегистрирован очаг групповой заболеваемости среди детей МБДОУ № 65 города Томска. В очаге зарегистрировано 24 заболевших ребенка в возрасте до шести лет. В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное, все заболевшие находятся на амбулаторном лечении. У всех пострадавших диагностирована норовирусная инфекция", - говорится в сообщении.
По результатам внеплановой проверки специалисты управления Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности детсада и сейчас он не работает.
"Причиной приостановления деятельности явились многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, которые и стали причиной групповой заболеваемости норовирусной инфекцией в дошкольном учреждении. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжается", - сообщили в ведомстве.
Норовирусная инфекция - это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус - один из разновидностей энтеровирусов. Норовирусы поражают представителей всех возрастных групп, наиболее часто страдают маленькие дети и пожилые люди. Основной механизм передачи возбудителя - фекально-оральный, реализуемый контактно-бытовым, пищевым и водным путями передачи.
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Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорТомскПроисшествия
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