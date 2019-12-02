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РИА Новости

Пресс-конференция директора Государственного Эрмитажа М. Пиотровского

16:27 02.12.2019
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3 декабря в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция директора Государственного Эрмитажа Михаила ПИОТРОВСКОГО, приуроченная к 255-летию музея.
Государственный Эрмитаж - один из самых известных музеев мирового искусства и культуры - ежегодно празднует День Эрмитажа 7 декабря. Один из крупнейших музеев мира хранит свыше 3 миллионов экспонатов от древности до наших дней. Государственный Эрмитаж - один из самых посещаемых музеев мира.
Каково место музея в жизни современного человека? Каким образом удается сохранять репутацию музея, из каких составляющих она складывается? Какие действия необходимы для популяризации культуры в мире?

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