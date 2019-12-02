Пресс-конференция директора Государственного Эрмитажа М. Пиотровского

Государственный Эрмитаж - один из самых известных музеев мирового искусства и культуры - ежегодно празднует День Эрмитажа 7 декабря. Один из крупнейших музеев мира хранит свыше 3 миллионов экспонатов от древности до наших дней. Государственный Эрмитаж - один из самых посещаемых музеев мира.
Каково место музея в жизни современного человека? Каким образом удается сохранять репутацию музея, из каких составляющих она складывается? Какие действия необходимы для популяризации культуры в мире?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Каково место музея в жизни современного человека? Каким образом удается сохранять репутацию музея, из каких составляющих она складывается? Какие действия необходимы для популяризации культуры в мире?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/