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РИА Новости

Полигон "Непейно" в Подмосковье готовят к закрытию

16:27 02.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковРабота комплекса по переработке отходов
Работа комплекса по переработке отходов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов "Непейно" в городском округе Дмитров планируют закрыть до конца 2019 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
В Подмосковье идет активная рекультивация свалок. 29 ноября в Коломне закрыли полигон "Воловичи". Теперь пришла очередь свалки в Дмитрове.
"У нас есть важные победы в сфере экологии. Это закрытие полигона „Воловичи“. А на днях мы закрываем следующую городскую свалку в Егорьевске. Также и полигон в Дмитровском районе –это „Непейно“. Все это стало возможным благодаря большой инвестиционной активности, деятельности наших региональных операторов, безусловно, государственной власти", – отметил глава Подмосковья.
Полигон твердых бытовых отходов
29 ноября, 10:26Новости Подмосковья
В Подмосковье закрыли свалку "Воловичи"
Кроме этого в Московской области начали открывать комплексы по переработке отходов, поэтому мусор, который раньше увозили на полигоны, теперь отправляют туда. Один из таких комплексов – "Мячково" – сделал возможным закрытие "Воловичей".
"Современные комплексы по переработке отходов представляют собой совершенно иной вид утилизации и переработки мусора, который никак не может беспокоить жителей и соответствует самым высоким мировым стандартам. Мы будем дальше двигаться в этом направлении", – подчеркнул Андрей Воробьев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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