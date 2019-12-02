Полигон "Непейно" в Подмосковье готовят к закрытию

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов "Непейно" в городском округе Дмитров планируют закрыть до конца 2019 года. Об этом сообщил телеканал . Полигон твердых бытовых отходов "Непейно" в городском округе Дмитров планируют закрыть до конца 2019 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В Подмосковье идет активная рекультивация свалок. 29 ноября в Коломне закрыли полигон "Воловичи". Теперь пришла очередь свалки в Дмитрове.

"У нас есть важные победы в сфере экологии. Это закрытие полигона „Воловичи“. А на днях мы закрываем следующую городскую свалку в Егорьевске. Также и полигон в Дмитровском районе –это „Непейно“. Все это стало возможным благодаря большой инвестиционной активности, деятельности наших региональных операторов, безусловно, государственной власти", – отметил глава Подмосковья.

Кроме этого в Московской области начали открывать комплексы по переработке отходов, поэтому мусор, который раньше увозили на полигоны, теперь отправляют туда. Один из таких комплексов – "Мячково" – сделал возможным закрытие "Воловичей".