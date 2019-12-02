Банк ПСБ подписал соглашение о сотрудничестве с АСКАО

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Банк ПСБ и Ассоциация организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО) договорились о стратегическом сотрудничестве, включающем предоставление финансовых продуктов банка для развития атомного стройкомплекса, сообщает банк.
Соглашение подписали директор департамента крупных корпоративных клиентов ПСБ Артем Шашкин и генеральный директор АСКАО Сергей Малинин.
"Мы с Ассоциацией создаем рабочую группу для координации банковского сопровождения контрактов членов Ассоциации по строительству и модернизации объектов АЭС в России и за рубежом. Будем обеспечивать финансовую поддержку на всех стадиях контракта. Уже в феврале следующего года планируем реализовать первые совместные проекты", - приводится в сообщении комментарий Шашкина.
По словам Малинина, Ассоциация выступит координатором взаимодействия банка с крупными инжиниринговыми компаниями и подрядными организациями для реализации проектов строительства объектов атомной отрасли.