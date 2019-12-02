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РИА Новости

Банк ПСБ подписал соглашение о сотрудничестве с АСКАО

16:26 02.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВ отделении "Промсвязьбанка" в Москве
В отделении Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Банк ПСБ и Ассоциация организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО) договорились о стратегическом сотрудничестве, включающем предоставление финансовых продуктов банка для развития атомного стройкомплекса, сообщает банк.
Соглашение подписали директор департамента крупных корпоративных клиентов ПСБ Артем Шашкин и генеральный директор АСКАО Сергей Малинин.
"Мы с Ассоциацией создаем рабочую группу для координации банковского сопровождения контрактов членов Ассоциации по строительству и модернизации объектов АЭС в России и за рубежом. Будем обеспечивать финансовую поддержку на всех стадиях контракта. Уже в феврале следующего года планируем реализовать первые совместные проекты", - приводится в сообщении комментарий Шашкина.
По словам Малинина, Ассоциация выступит координатором взаимодействия банка с крупными инжиниринговыми компаниями и подрядными организациями для реализации проектов строительства объектов атомной отрасли.
Отделение Промсвязьбанка в Москве
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