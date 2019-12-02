Банк ПСБ подписал соглашение о сотрудничестве с АСКАО

"Мы с Ассоциацией создаем рабочую группу для координации банковского сопровождения контрактов членов Ассоциации по строительству и модернизации объектов АЭС в России и за рубежом. Будем обеспечивать финансовую поддержку на всех стадиях контракта. Уже в феврале следующего года планируем реализовать первые совместные проекты", - приводится в сообщении комментарий Шашкина.