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РИА Новости

ПСБ и правительство Москвы объединяют усилия для развития бизнеса

16:23 02.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Банк ПСБ и Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПИР) будут сотрудничать в реализации проектов поддержки и развития малого бизнеса столицы; подписанное сторонами соответствующее соглашение предусматривает информационную и консультационную поддержку, а также поддержку по вопросам кредитования и банковского сопровождения, сообщает банк.
"Подписание соглашения между городом и ПСБ будет способствовать дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса в столице, в том числе, за счет повышения информированности предпринимателей о мерах государственной и финансовой поддержки", - сказал старший вице-президент, директор дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.
Как отметил глава ДПИР Алексей Фурсин, соглашения предусматривают оказание взаимного информационного, справочно-аналитического и методического содействия в сфере поддержки бизнеса. Вместе мы сможем более эффективно информировать предпринимателей о мерах поддержки, которую готов им оказать город", – приводится в сообщении комментарий Фурсина.
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19 ноября, 12:12
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