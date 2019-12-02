ПСБ и правительство Москвы объединяют усилия для развития бизнеса

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Банк ПСБ и Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПИР) будут сотрудничать в реализации проектов поддержки и развития малого бизнеса столицы; подписанное сторонами соответствующее соглашение предусматривает информационную и консультационную поддержку, а также поддержку по вопросам кредитования и банковского сопровождения, сообщает банк.

"Подписание соглашения между городом и ПСБ будет способствовать дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса в столице, в том числе, за счет повышения информированности предпринимателей о мерах государственной и финансовой поддержки", - сказал старший вице-президент, директор дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.