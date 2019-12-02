В ДНР заявили об обстреле донецкого аэропорта силовиками

ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли район донецкого аэропорта, выпустив при этом 15 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Сегодня боевики из 56-й бригады вооруженных сил Украины открыли огонь с применением минометов калибром 82 миллиметра по району аэропорта г. Донецк. Всего противником было выпущено более 15 мин. Данные нарушения режима прекращения огня также зафиксированы наблюдателями СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня - ред.)", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.