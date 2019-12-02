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РИА Новости

В Чувашии волонтеры активизируют работу по программе "Онкопатруль"

15:56 02.12.2019 (обновлено: 17:21 02.12.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПациент во время операции
Пациент во время операции
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ЧЕБОКСАРЫ, 2 дек – РИА Новости. В Чувашии волонтеры-медики активизируют работу в рамках Федеральной программы "Онкопатруль". В ближайшее время они в составе выездных бригад отправятся в районы республики, сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.
По информации пресс-службы, на днях в онкологическом диспансере прошла встреча с волонтерами-медиками, на которой обсуждались направления сотрудничества и желаемые результаты совместной деятельности.
"Со стороны добровольцев это будет не только помощь медицинскому персоналу диспансера, но и информационно-профилактическое просвещение граждан, участие в Школах здоровья, выездных акциях", - отметили в пресс-службе.
"Наша задача с помощью волонтерского движения, распространять знания и информировать население о возможностях ранней диагностики онкологических заболеваний, необходимости участия в скрининговых программах, лечения предопухолевых заболеваний", - сказал в свою очередь замглавного врача диспансера.
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В пресс-службе также напомнили, что в ноябре между Республиканским клиническим онкологическим диспансером и Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" было подписано соглашение. В учреждении разработан алгоритм работы с волонтерами.
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Чувашская РеспубликаЗдоровье
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