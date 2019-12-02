В Чувашии волонтеры активизируют работу по программе "Онкопатруль"

ЧЕБОКСАРЫ, 2 дек – РИА Новости. В Чувашии волонтеры-медики активизируют работу в рамках Федеральной программы "Онкопатруль". В ближайшее время они в составе выездных бригад отправятся в районы республики, сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По информации пресс-службы, на днях в онкологическом диспансере прошла встреча с волонтерами-медиками, на которой обсуждались направления сотрудничества и желаемые результаты совместной деятельности.

"Со стороны добровольцев это будет не только помощь медицинскому персоналу диспансера, но и информационно-профилактическое просвещение граждан, участие в Школах здоровья, выездных акциях", - отметили в пресс-службе.

"Наша задача с помощью волонтерского движения, распространять знания и информировать население о возможностях ранней диагностики онкологических заболеваний, необходимости участия в скрининговых программах, лечения предопухолевых заболеваний", - сказал в свою очередь замглавного врача диспансера.