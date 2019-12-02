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РИА Новости

В Ростове осудили военного, "похоронившего" родных ради отпуска

15:52 02.12.2019 (обновлено: 15:53 02.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек – РИА Новости. Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части рядового Андрея Чередниченко, симулировавшего смерть отца, матери и брата, чтобы получить отпуск, сообщает военное следственное управление СК России по Южному военному округу.
По данным ведомства, в феврале, апреле и июне текущего года Чередниченко подавал рапорты с просьбой предоставить ему отпуск в связи со смертью родного брата, отца и матери. В результате командир части трижды предоставлял ему отпуск по десять дней. По возвращению из дома Чередниченко предоставлял копии свидетельства о смерти родственников.

"Доказано, что представленные документы являются фиктивными и изготовлены с помощью компьютерной техники. Родной брат, отец и мать военнослужащего живы", — говорится в релизе.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Уклонение от исполнения обязанностей военной службы". Чередниченко признал себя виновным, однако от показаний отказался.
"Приговором Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда ему назначено наказание в виде восьми месяцев содержания в дисциплинарной воинской части", — сообщили в СК.
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