В Ростове осудили военного, "похоронившего" родных ради отпуска

По данным ведомства, в феврале, апреле и июне текущего года Чередниченко подавал рапорты с просьбой предоставить ему отпуск в связи со смертью родного брата, отца и матери. В результате командир части трижды предоставлял ему отпуск по десять дней. По возвращению из дома Чередниченко предоставлял копии свидетельства о смерти родственников.