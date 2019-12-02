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РИА Новости

Новый сезон конкурса "Моя страна – моя Россия" стартовал в понедельник

16:05 02.12.2019 (обновлено: 17:22 02.12.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевУчастники акции "Георгиевская ленточка", посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Участники акции Георгиевская ленточка, посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Семнадцатый сезон всероссийского конкурса молодежных проектов по развитию регионов РФ "Моя страна – моя Россия" стартовал в понедельник, его важной темой станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, отметил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
"Я всех очень рад приветствовать на старте нашего очередного 17-го конкурса. 2020 год... это важный год для нашей страны, это год юбилея Победы в Великой Отечественной войне, год Великой Победы нашего народа. И эта дата, безусловно, будет стержневым событием всего наступающего: и конкурса, и 2020 года", – сказал Котюков на церемонии открытия нового сезона конкурса.
Он отметил, что в число 20 номинаций конкурса вошли все важнейшие составляющие развития страны, которые есть в национальных целях и приоритетах: это вопросы здравоохранения, экологии, развития языков, цифровых технологий, городов и сел.
Он также отметил, что в 2020 году в конкурсе будет специальная номинация для иностранных участников и соотечественников, проживающих в других государствах. Она связана с развитием городов-побратимов.
Ещё одним важным проектом сезона является номинация для молодых журналистов, добавил Котюков.
Конкурс "Моя страна – моя Россия" является одним из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Он проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс нацелен на привлечение молодежи к участию в социально–экономическом развитии российских регионов, городов и сел и ежегодно конкурс объединяет десятки тысяч инициативных молодых людей из всех регионов России.
По словам генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова, в новом сезоне участников и победителей ждет широкий список наград и призов.
"2019 год стал новым этапом в развитии конкурса – он присоединился к президентской платформе "Россия – страна возможностей". Свои работы тогда представили более 34 тысяч участников – в 5 раз больше, чем годом ранее. Для лауреатов нового сезона мы подготовили традиционные денежные премии и ценные призы, а также информационную поддержку и рекомендации для реализации проектов, стажировки и содействие в трудоустройстве в партнерские бизнес-структуры, образовательные организации, федеральные и региональные органы государственной власти. Кроме того, выпускников общеобразовательных организаций ждут дополнительные предложения от вузов", – уточнил Комиссаров.
Гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" добавил, что в рамках конкурса продолжит развиваться программа "Наставничество", победители смогут принять участие в работе образовательных мероприятий проекта, а также платформы "Россия – страна возможностей" и Ассоциации выпускников конкурса.
"Мы сохраняем эти дополнительные возможности в рамках постконкурсного сопровождения участников. Лучшие конкурсанты нового сезона получат в наставники "Лидеров России". Лауреатов мы также пригласим на научно-практическую конференцию "Интеллектуальная собственность глазами молодежи". А после оргкомитет конференции вручит одному из авторов лучших проектов высшую награду Всемирной организации интеллектуальной собственности – золотую медаль "За изобретательство", – заключил Алексей Комиссаров.
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Михаил КотюковОбщество
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