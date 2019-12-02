VI Евразийский экономический конгресс

Участники:
- член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника НИКИШИНА;
- член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей ГЛАЗЬЕВ;
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы Сергей ЧЕРЕМИН;
- председатель Совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио ФАЛЛИКО;
- президент компании Alstom в России Филипп ПЕГОРЬЕ;
- генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк ШАУФФ;
- советник-посланник, заведующий политическим отделом Посольства КНР в РФ СУ Фанцю;
- главный исполнительный директор компании Greenrail (Италия) Джованни Мария де ЛИЗИ;
- сооснователь и главный исполнительный директор APIbank Алексей ПЕТРОВ;
- заместитель председателя Правления ПАО "Совкомбанк" Алексей ПАНФЕРОВ.
В ходе мероприятия участники обсудят высокотехнологичные отрасли экономики и новые логистические проекты, способствующие развитию сотрудничества стран Большой Евразии: технологии "умного города", инновации в сфере финтеха, новые транспортные коридоры. Особое внимание будет уделено проекту сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути, перспективам экономического развития Союзного Государства Республики Беларусь и Российской Федерации. Тема пленарного заседания: "Перспективы Большой Евразии: бизнес как драйвер диалога ЕАЭС, Индии и Евросоюза". Также на площадке конгресса традиционно пройдет XI Российско-индийский бизнес-диалог.
Организатор конгресса – Евразийский коммуникационный центр. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Москвы.
Подать заявку на участие в качестве слушателя, а также получить аккредитацию СМИ можно на сайте.
Контакты:
E-mail: congress@eurasiancongress.com
Тел.: +7(495) 274-02-57
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника НИКИШИНА;
- член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей ГЛАЗЬЕВ;
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы Сергей ЧЕРЕМИН;
- председатель Совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио ФАЛЛИКО;
- президент компании Alstom в России Филипп ПЕГОРЬЕ;
- генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк ШАУФФ;
- советник-посланник, заведующий политическим отделом Посольства КНР в РФ СУ Фанцю;
- главный исполнительный директор компании Greenrail (Италия) Джованни Мария де ЛИЗИ;
- сооснователь и главный исполнительный директор APIbank Алексей ПЕТРОВ;
- заместитель председателя Правления ПАО "Совкомбанк" Алексей ПАНФЕРОВ.
В ходе мероприятия участники обсудят высокотехнологичные отрасли экономики и новые логистические проекты, способствующие развитию сотрудничества стран Большой Евразии: технологии "умного города", инновации в сфере финтеха, новые транспортные коридоры. Особое внимание будет уделено проекту сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути, перспективам экономического развития Союзного Государства Республики Беларусь и Российской Федерации. Тема пленарного заседания: "Перспективы Большой Евразии: бизнес как драйвер диалога ЕАЭС, Индии и Евросоюза". Также на площадке конгресса традиционно пройдет XI Российско-индийский бизнес-диалог.
Организатор конгресса – Евразийский коммуникационный центр. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Москвы.
Подать заявку на участие в качестве слушателя, а также получить аккредитацию СМИ можно на сайте.
Контакты:
E-mail: congress@eurasiancongress.com
Тел.: +7(495) 274-02-57
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/