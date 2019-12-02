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РИА Новости

Новый глава МАГАТЭ назвал Иран приоритетным вопросом агентства

15:11 02.12.2019
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© REUTERS / Lisi NiesnerРафаэль Гросси на заседании совета МАГАТЭ в Вене
Рафаэль Гросси на заседании совета МАГАТЭ в Вене
© REUTERS / Lisi Niesner
Рафаэль Гросси на заседании совета МАГАТЭ в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Новый генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник назвал Иран приоритетным вопросом деятельности агентства.
Генеральная конференция МАГАТЭ в понедельник на специальной сессии утвердила назначение Гросси на пост нового главы агентства. Он приступит к своим обязанностям 3 декабря.
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"Вопросы, касающиеся Ирана, конечно, очень важны. Я думаю, само собой разумеется, что это то, над чем мы очень серьезно работаем с Ираном, и должны продолжать. Это действительно приоритет, это то, что я могу сказать", - заявил Гросси журналистам.
"Конечно, я буду говорить об этом. Я думаю, международное сообщество заинтересовано, наши государства-члены следят за этим с большим интересом. Они хотят знать, что происходит, как это урегулируется, желательно, конструктивно. Я думаю, нам необходимо объяснять, какова ситуация. Я также уверен, что ИРИ будет предоставлять своё видение и ожидания от процесса", - добавил он.
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