Новый глава МАГАТЭ назвал Иран приоритетным вопросом агентства

"Вопросы, касающиеся Ирана, конечно, очень важны. Я думаю, само собой разумеется, что это то, над чем мы очень серьезно работаем с Ираном, и должны продолжать. Это действительно приоритет, это то, что я могу сказать", - заявил Гросси журналистам.

"Конечно, я буду говорить об этом. Я думаю, международное сообщество заинтересовано, наши государства-члены следят за этим с большим интересом. Они хотят знать, что происходит, как это урегулируется, желательно, конструктивно. Я думаю, нам необходимо объяснять, какова ситуация. Я также уверен, что ИРИ будет предоставлять своё видение и ожидания от процесса", - добавил он.