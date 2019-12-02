Медведев дал поручения по перевозке пострадавших в Забайкалье в Москву

ГОРКИ, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой при необходимости организовать перевозку пострадавших в ДТП в Забайкальском крае в московские клиники, следить за ситуацией и докладывать ему о положении дел.
"Если все-таки потребуется уже в той стадии, когда людей можно возить, тогда нужно будет это все сделать - перевезти в те клиники, которые будут необходимы для их выхаживания и выздоровления... Следите тогда за этим и докладывайте", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, выслушав доклад Голиковой о готовности принять пострадавших в московских клиниках.
"Я посмотрел - у нас в отдельные дни количество людей, которые погибают на дорогах, доходит до 30-40 человек. Это даже не крупные аварии. Конечно, очень печальная статистика", - сказал также Медведев.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края объявил 2 декабря днем траура по погибшим.