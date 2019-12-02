Медведев дал поручения по перевозке пострадавших в Забайкалье в Москву

"Если все-таки потребуется уже в той стадии, когда людей можно возить, тогда нужно будет это все сделать - перевезти в те клиники, которые будут необходимы для их выхаживания и выздоровления... Следите тогда за этим и докладывайте", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, выслушав доклад Голиковой о готовности принять пострадавших в московских клиниках.