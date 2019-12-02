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РИА Новости

Медведев дал поручения по перевозке пострадавших в Забайкалье в Москву

15:25 02.12.2019
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПострадавшая при ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае во время транспортировки в реанимобиль
Пострадавшая при ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае во время транспортировки в реанимобиль
© Пресс-служба МЧС РФ
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ГОРКИ, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой при необходимости организовать перевозку пострадавших в ДТП в Забайкальском крае в московские клиники, следить за ситуацией и докладывать ему о положении дел.
"Если все-таки потребуется уже в той стадии, когда людей можно возить, тогда нужно будет это все сделать - перевезти в те клиники, которые будут необходимы для их выхаживания и выздоровления... Следите тогда за этим и докладывайте", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, выслушав доклад Голиковой о готовности принять пострадавших в московских клиниках.
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"Я посмотрел - у нас в отдельные дни количество людей, которые погибают на дорогах, доходит до 30-40 человек. Это даже не крупные аварии. Конечно, очень печальная статистика", - сказал также Медведев.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края объявил 2 декабря днем траура по погибшим.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеДмитрий МедведевТатьяна ГоликоваЗабайкальский крайРоссия
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