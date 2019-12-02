В Салавате сгорел автобус

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Автобус сгорел на территории автовокзала в городе Салават в Башкирии, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 14.20 по местному времени поступило сообщение о загорании автобуса на улице Вокзальной. На территории автовокзала происходило открытое горение автобуса марки ПАЗ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из автобуса самостоятельно эвакуировались все пассажиры, детей среди них не было. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.
"Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС", - резюмировал представитель ведомства.