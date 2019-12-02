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РИА Новости

Жителя Карелии, убившего 12-летнюю девочку, осудили на 21 год

14:48 02.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Житель Карелии признан виновным в надругательстве над 12-летней девочкой и ее убийстве, в связи с чем приговорен к 21 году лишения свободы, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Двенадцатого сентября 2018 года 60-летний местный житель напал на девочку, которая шла в школу, оттащил ее в лес, надругался над ней, потом нанес множественные удары ножом, от чего ребенок скончался. После этого мужчина спрятал тело в лесу и скрылся. Позже подозреваемого задержали, следователи возбудили уголовное дело.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", "убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что виновному назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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