В деле об убийстве мэра Гданьска заменили экспертов-психиатров

ВАРШАВА, 2 дек – РИА Новости. Польские прокуроры заменили экспертов-психиатров и психологов по делу об убийстве мэра Польские прокуроры заменили экспертов-психиатров и психологов по делу об убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича из-за неясности их заключения, сообщает окружная прокуратура Гданьска.

Ранее сообщалось, что следователи получили заключение о вменяемости подозреваемого Стефана В., но не раскрывают официально его содержание. По данным родственников Адамовича, из документа не ясно, был ли Стефан В. в здравом уме и может ли отвечать за свои поступки.

"Прокурорская группа, надзирающая за следствием по делу об убийстве мэра города Гданьска Павла Адамовича, приняла решение о назначении другой группы экспертов-психиатров и психологов с целью однозначно установить состояние психического здоровья подозреваемого Стефана В.", - говорится в сообщении окружной прокуратуры Гданьска.

"Сделанное до настоящего времени судебно-психиатрическое заключение в отношении подозреваемого, по мнению прокуроров, "неясно". Исходя из этих соображений, на основании статьи 201 уголовно-процессуального кодекса, прокуроры создали другую группу экспертов", - уточнили в прокуратуре.