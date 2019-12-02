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РИА Новости

Пресс-конференция Апостольского нунция в РФ Челестино Мильоре

14:40 02.12.2019
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9 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Апостольского нунция в Российской Федерации архиепископа Челестино МИЛЬОРЕ.
9 декабря 2019 года исполняется 10 лет установлению полномасштабных дипломатических отношений между Святым престолом и Российской Федерацией. Как развиваются двусторонние отношения? Каковы приоритетные направления сотрудничества? Какую позицию занимает Ватикан по ключевым вопросам международной повестки?

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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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