Фильм Бондарчука "Вторжение" выйдет в формате IMAX 1 января

"Во "Вторжении" мы продолжаем экспериментировать с разными мирами, для достоверной передачи которых используем передовые технологии и графику. И в этом смысле для нас IMAX – идеальный инструмент, к тому же у нас за плечами несколько больших совместных проектов, которые показали, что большому масштабному кино нужен поистине большой экран", - приводит пресс-служба слова Бондарчука.