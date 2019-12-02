Фильм Бондарчука "Вторжение" выйдет в формате IMAX 1 января

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Фантастический фильм режиссера Федора Бондарчука "Вторжение" выйдет в прокат в формате IMAX 1 января 2020 года, сообщила пресс-служба компании Sony Pictures.
"Вторжение" - продолжение фильма "Притяжение" об инопланетянах, приземлившихся в московском районе Чертаново. Роли в фильме исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков и другие.
"Во "Вторжении" мы продолжаем экспериментировать с разными мирами, для достоверной передачи которых используем передовые технологии и графику. И в этом смысле для нас IMAX – идеальный инструмент, к тому же у нас за плечами несколько больших совместных проектов, которые показали, что большому масштабному кино нужен поистине большой экран", - приводит пресс-служба слова Бондарчука.
"Вторжение" станет третьим фильмом Бондарчука, выпущенным в формате IMAX после "Сталинграда" и "Притяжения".
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