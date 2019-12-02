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РИА Новости

Пресс-конференция о защите прав детей в РФ и Казахстане

14:22 02.12.2019 (обновлено: 14:25 02.12.2019)
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4 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны КУЗНЕЦОВОЙ и уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан САИН, в ходе которой состоится подписание Меморандума о взаимопонимании и взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка.

Соглашение подписывается с целью эффективного осуществления Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года и развития международного сотрудничества в области защиты прав детей. После официальной церемонии подписания документов правозащитники ответят на вопросы, касающиеся двустороннего международного сотрудничества.

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