Пресс-конференция о защите прав детей в РФ и Казахстане

4 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны КУЗНЕЦОВОЙ и уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан САИН, в ходе которой состоится подписание Меморандума о взаимопонимании и взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка.
Соглашение подписывается с целью эффективного осуществления Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года и развития международного сотрудничества в области защиты прав детей. После официальной церемонии подписания документов правозащитники ответят на вопросы, касающиеся двустороннего международного сотрудничества.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Соглашение подписывается с целью эффективного осуществления Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года и развития международного сотрудничества в области защиты прав детей. После официальной церемонии подписания документов правозащитники ответят на вопросы, касающиеся двустороннего международного сотрудничества.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/