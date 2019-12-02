СГК: время устранения аварий на теплосетях в Бийске сократили в 8 раз

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Время устранения повреждений на теплосетях в городе Бийск в Алтайском крае на трубопроводах малого диаметра за три года сократилось в восемь раз, говорится в сообщении Сибирской генерирующей компании (СГК).
Как сообщает компания, при запуске отопления и смене режимов подачи теплоносителя в отопительный сезон чаще всего рвутся квартальные сети малого диаметра. Именно здесь выявляется и подлежит ликвидации основное число мелких дефектов.
"Три года назад на устранение дефектов на квартальных теплосетях малого диаметра в Бийске уходило в среднем 29,6 часа. В прошлый отопительный период эту задачу персонал бийского теплосетевого подразделения СГК стал выполнять в среднем за 3,6 часа. Таким образом, среднее время устранения дефектов на квартальных сетях диаметром от 57 до 159 мм сократилось в 8 раз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таких результатов СГК достигла благодаря оптимизации производственных процессов, приобретению новой спецтехники и инструментов, а также применению новых методик проведения аварийных работ.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят пять ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.