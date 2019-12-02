СГК: время устранения аварий на теплосетях в Бийске сократили в 8 раз

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Время устранения повреждений на теплосетях в городе Бийск в Алтайском крае на трубопроводах малого диаметра за три года сократилось в восемь раз, говорится в сообщении . Время устранения повреждений на теплосетях в городе Бийск в Алтайском крае на трубопроводах малого диаметра за три года сократилось в восемь раз, говорится в сообщении Сибирской генерирующей компании (СГК).

Как сообщает компания, при запуске отопления и смене режимов подачи теплоносителя в отопительный сезон чаще всего рвутся квартальные сети малого диаметра. Именно здесь выявляется и подлежит ликвидации основное число мелких дефектов.

"Три года назад на устранение дефектов на квартальных теплосетях малого диаметра в Бийске уходило в среднем 29,6 часа. В прошлый отопительный период эту задачу персонал бийского теплосетевого подразделения СГК стал выполнять в среднем за 3,6 часа. Таким образом, среднее время устранения дефектов на квартальных сетях диаметром от 57 до 159 мм сократилось в 8 раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таких результатов СГК достигла благодаря оптимизации производственных процессов, приобретению новой спецтехники и инструментов, а также применению новых методик проведения аварийных работ.