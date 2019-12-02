Вокруг света на велосипеде: путешественник Сомен Дебнатх в Москве

Кругосветное турне Сомена Дебнатха началось еще в 2004 году.
Кругосветное турне Сомена Дебнатха началось еще в 2004 году.
К 2020 году он планирует объехать 191 страну.
Дебнатх не просто так путешествует по разным странам.
Он делится с людьми информацией о ВИЧ и знакомит с индийской культурой.
Он делится с людьми информацией о ВИЧ и знакомит с индийской культурой.
Еще подростком Сомен прочел статью о СПИДе и стал расспрашивать учителей о болезни.
Еще подростком Сомен прочел статью о СПИДе и стал расспрашивать учителей о болезни.
Но в деревне Басанти, где жил мальчик, никто не мог ответить на его вопросы.
Но в деревне Басанти, где жил мальчик, никто не мог ответить на его вопросы.
Сомен прошел обучающий курс и начал собственную просветительскую кампанию.
Сомен прошел обучающий курс и начал собственную просветительскую кампанию.
Со временем его миссия вышла далеко за пределы Индии.
Дебнатх познакомил со своей программой учеников тысяч школ и колледжей по всему миру.
Дебнатх познакомил со своей программой учеников тысяч школ и колледжей по всему миру.
Сомен Дебнатх уверен, что весь мир — университет.
Путешественник Сомен Дебнатх в Москве.