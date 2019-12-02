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РИА Новости

Вокруг света на велосипеде: путешественник Сомен Дебнатх в Москве

16:59 02.12.2019 (обновлено: 17:08 02.12.2019)
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Индиец Сомен Дебнатх, который путешествует по всему миру на велосипеде, недавно побывал в Москве. Какой он увидел российскую столицу — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram

Кругосветное турне Сомена Дебнатха началось еще в 2004 году.

Путешественник Сомен Дебнатх в Москве
1 из 11

Кругосветное турне Сомена Дебнатха началось еще в 2004 году.

© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram
© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram

К 2020 году он планирует объехать 191 страну.

Путешественник Сомен Дебнатх в Москве
2 из 11

К 2020 году он планирует объехать 191 страну.

© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram
© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram

Дебнатх не просто так путешествует по разным странам.

Путешественник Сомен Дебнатх в Москве
3 из 11

Дебнатх не просто так путешествует по разным странам.

© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram
© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram

Он делится с людьми информацией о ВИЧ и знакомит с индийской культурой.

Путешественник Сомен Дебнатх в Москве
4 из 11

Он делится с людьми информацией о ВИЧ и знакомит с индийской культурой.

© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram
© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram

Еще подростком Сомен прочел статью о СПИДе и стал расспрашивать учителей о болезни.

Путешественник Сомен Дебнатх в Москве
5 из 11

Еще подростком Сомен прочел статью о СПИДе и стал расспрашивать учителей о болезни.

© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram
© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram

Но в деревне Басанти, где жил мальчик, никто не мог ответить на его вопросы.

Путешественник Сомен Дебнатх в Москве
6 из 11

Но в деревне Басанти, где жил мальчик, никто не мог ответить на его вопросы.

© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram
© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram

Сомен прошел обучающий курс и начал собственную просветительскую кампанию.

Путешественник Сомен Дебнатх в Москве
7 из 11

Сомен прошел обучающий курс и начал собственную просветительскую кампанию.

© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram
© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram

Со временем его миссия вышла далеко за пределы Индии.

Путешественник Сомен Дебнатх в Москве
8 из 11

Со временем его миссия вышла далеко за пределы Индии.

© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram
© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram

Дебнатх познакомил со своей программой учеников тысяч школ и колледжей по всему миру.

Путешественник Сомен Дебнатх в Москве
9 из 11

Дебнатх познакомил со своей программой учеников тысяч школ и колледжей по всему миру.

© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram
© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram

Сомен Дебнатх уверен, что весь мир — университет.

Путешественник Сомен Дебнатх в Москве
10 из 11

Сомен Дебнатх уверен, что весь мир — университет.

© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram
© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram

Путешественник Сомен Дебнатх в Москве.

Путешественник Сомен Дебнатх в Москве
11 из 11

Путешественник Сомен Дебнатх в Москве.

© Фото : страница Сомена Дебнатха в Instagram
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