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Чувашская Республика
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РИА Новости

В Чувашии ежегодно планируется обучать плаванию 15 тысяч детей

14:00 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПосетители во время занятий в бассейне
Посетители во время занятий в бассейне
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
ЧЕБОКСАРЫ, 2 дек – РИА Новости. В Чувашии ежегодно планируется обучать плаванию бесплатно порядка 15 тысяч детей, сообщил глава республики Михаил Игнатьев.
Как информирует пресс-служба администрации главы Чувашской республики, Игнатьев подписал указ "О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей", который направлен на обучение плаванию учащихся, прежде всего младшего школьного возраста - 2–4 классы.
Занятия планируется проводить на базе плавательных бассейнов, находящихся на балансе физкультурно-спортивных и образовательных организаций республики. Медицинские пункты в этих учреждениях будут оснащены необходимым медицинским оборудованием, на что выделены почти 18 миллионов рублей. Кроме того, будут обучены 59 инструкторов по спорту, на что потребуется 885 тысяч рублей. Всего на эти цели в республиканском бюджете Чувашской Республики предусмотрены около 19 миллионов рублей.
В пресс-службе уточнили, что в тех муниципальных районах, которые не располагают плавательными бассейнами, органы местного самоуправления будут заключать договоры с физкультурно-оздоровительными комплексами близлежащих районов о предоставлении плавательных бассейнов на безвозмездной основе.
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Как отметил глава республики, плавание способствует гармоничному развитию ребенка, умение плавать также является гарантией безопасного отдыха на воде.
В пресс-службе напомнили, что в 2014–2019 годах в республике построены семь бассейнов.
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Чувашская РеспубликаМихаил Игнатьев
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