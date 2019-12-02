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РИА Новости

Объявлена дата премьеры ледового шоу Татьяны Навки

13:52 02.12.2019
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© Фото : Instagram Татьяны НавкиТатьяна Навка и Алина Загитова (справа)
Татьяна Навка и Алина Загитова (справа)
© Фото : Instagram Татьяны Навки
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьера ледового шоу Татьяны Навки "Спящая красавица: легенда двух королевств" пройдет в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" 25 декабря, сообщила пресс-служба проекта.
История будет представлена в совершенно новой интерпретации. В шоу примет участие целая плеяда известных фигуристов. Роль Спящей красавицы сыграет олимпийская чемпионка Алина Загитова, в роли Малефисенты выступит олимпийская чемпионка Татьяна Навка, роль принца исполнит пятикратный чемпион США в танцах на льду Петр Чернышев.
"Алина Загитова — наш главный новогодний подарок всем зрителям. Эта фигуристка обладает невероятным талантом перевоплощения и уникальным стилем катания. Каждый ее выход на лед — завораживающая феерия. Наше шоу — эксклюзивная возможность насладиться выступлением Алины Загитовой и увидеть ее в абсолютно новом, сказочном образе" — приводит пресс-служба слова Навки.
В ледовом спектакле также задействованы двукратный призёр чемпионатов Европы Маргарита Дробязко и другие звезды фигурного катания. "Спящая красавица: легенда двух королевств" станет дебютом для самой юной участницы шоу Надежды Песковой. Ведущие музыкальные партии исполнят звезды российской эстрады.
"Благодаря сотрудничеству фигуристов мировой величины, выдающихся хореографов, талантливых композиторов, сценаристов, экспертов в области сценографии и графического дизайна и других профессионалов своего дела, шоу поражает художественными находками, уникальными спецэффектами, яркими костюмами и разнообразием красок", - сообщила пресс-служба.
Шоу пройдет в "Мегаспорте" с 25 декабря по 7 января.
РИА Новости - флагманский ресурс МИА "Россия сегодня" - выступает информационным партнером ледового шоу.
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