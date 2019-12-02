Объявлена дата премьеры ледового шоу Татьяны Навки

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьера ледового шоу Татьяны Навки "Спящая красавица: легенда двух королевств" пройдет в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" 25 декабря, сообщила пресс-служба проекта.

История будет представлена в совершенно новой интерпретации. В шоу примет участие целая плеяда известных фигуристов. Роль Спящей красавицы сыграет олимпийская чемпионка Алина Загитова, в роли Малефисенты выступит олимпийская чемпионка Татьяна Навка, роль принца исполнит пятикратный чемпион США в танцах на льду Петр Чернышев.

"Алина Загитова — наш главный новогодний подарок всем зрителям. Эта фигуристка обладает невероятным талантом перевоплощения и уникальным стилем катания. Каждый ее выход на лед — завораживающая феерия. Наше шоу — эксклюзивная возможность насладиться выступлением Алины Загитовой и увидеть ее в абсолютно новом, сказочном образе" — приводит пресс-служба слова Навки.

В ледовом спектакле также задействованы двукратный призёр чемпионатов Европы Маргарита Дробязко и другие звезды фигурного катания. "Спящая красавица: легенда двух королевств" станет дебютом для самой юной участницы шоу Надежды Песковой. Ведущие музыкальные партии исполнят звезды российской эстрады.

"Благодаря сотрудничеству фигуристов мировой величины, выдающихся хореографов, талантливых композиторов, сценаристов, экспертов в области сценографии и графического дизайна и других профессионалов своего дела, шоу поражает художественными находками, уникальными спецэффектами, яркими костюмами и разнообразием красок", - сообщила пресс-служба.

Шоу пройдет в "Мегаспорте" с 25 декабря по 7 января.