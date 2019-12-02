Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T13:40+0300
https://ria.ru/20191202/1561847061.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156156/57/1561565790_0:136:3160:1913_1036x0_80_0_0_806da151fba28648608b04d35d973003.jpg
РИА Новости

Песков рассказал о вопросах к статье УК о преступном сообществе

13:40 02.12.2019
272
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. К статье 210 УК РФ о преступном сообществе есть вопросы в части привлечения по ней к ответственности бизнесменов, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что он (президент РФ Владимир Путин) имел возможность ознакомиться с письмом, хотя вопрос 210 статьи существует, он неоднократно затрагивался на совещаниях с участием главы государства, давались поручения президента, проработка продолжается, работа ведется по этой теме", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ознакомился ли Путин с письмом бизнес-омбудсмена Бориса Титова с просьбой поручить проверить законность привлечения ряда предпринимателей к уголовной ответственности по статье 210 УК РФ о преступном сообществе.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
09:51
Титов попросил проверить ситуацию с обвиняемым в создании ОПГ бизнесом
Он добавил, что по этой теме "предложений много поступает".
"Существует обмен мнениями среди соответствующих ведомств на эту тему, есть определенные нюансы, которые учитываются в работе", - отметил Песков.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
6 ноября, 07:30
Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
110003
Обсудить 1
Борис ТитовДмитрий ПесковРоссияОбщество
Рекомендуем
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Газораспределительная станция в Львовской области
В Киеве назвали условие отказа от исков к "Газпрому"
Экспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Лондоне
Глава Эрмитажа объяснил отсутствие решения по "скифскому золоту"
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин продлил "заморозку" роста довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин
Путин изменил правила определения страны происхождения товаров в СНГ
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев в Басманном суде Москвы. 21 мая 2019
Суд арестовал около десяти миллионов рублей бывшего полпреда Ишаева
Очки и документы
Кредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
На Украине рассказали, от чего будут зависеть поставки газа из России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на слова Киева о готовности принять "пару областей"
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Елена Малышева
ФОМС должен финансировать только лечение, считает Елена Малышева
Прохожий на площади Независимости в Киеве
Украина получила многие области из-за "щедрости" СССР, заявил эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
17:32Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря
17:29Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына
17:27Эксперт пожаловался на нехватку кадров в туризме
17:22Угроза минирования в аэропорту "Домодедово" не подтвердилась
17:20Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе
17:17Путин подписал закон о применении электрошокеров транспортной полицией
Лента новостейМолния