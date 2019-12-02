Песков рассказал о вопросах к статье УК о преступном сообществе

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. К статье 210 УК РФ о преступном сообществе есть вопросы в части привлечения по ней к ответственности бизнесменов, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что он (президент РФ Владимир Путин) имел возможность ознакомиться с письмом, хотя вопрос 210 статьи существует, он неоднократно затрагивался на совещаниях с участием главы государства, давались поручения президента, проработка продолжается, работа ведется по этой теме", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ознакомился ли Путин с письмом бизнес-омбудсмена Бориса Титова с просьбой поручить проверить законность привлечения ряда предпринимателей к уголовной ответственности по статье 210 УК РФ о преступном сообществе.
Он добавил, что по этой теме "предложений много поступает".
"Существует обмен мнениями среди соответствующих ведомств на эту тему, есть определенные нюансы, которые учитываются в работе", - отметил Песков.