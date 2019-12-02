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РИА Новости

В Совфеде осудили попытки США настроить ЕС против России

13:34 02.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вашингтон снова пытается заставить Брюссель двигаться в "американском фарватере", навязывая евразийскому континенту политику конфронтации, но настоящую угрозу миру и стабильности составляют непомерные гегемонистические амбиции США, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"(Госсекретарь США Майк – ред.) Помпео призывает новое руководство Евросоюза к сотрудничеству в противодействии "угроз", исходящих якобы от России, Ирана и Китая. Вашингтон снова пытается заставить Брюссель двигаться в американском фарватере. По сути, нашему общему евразийскому континенту из-за океана навязываются разделительные линии и политика конфронтации. Это не Россия или Иран, или Китай угрожают Европе. Настоящую угрозу общему миру и стабильности составляют непомерные гегемонистические амбиции Соединенных Штатов", - сказал Слуцкий журналистам.
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Он отметил, что санкционная война Евросоюза с Россией, развязанная с подачи США, оборачивается многомиллионными потерями для европейских партнеров, а евроатлантическая солидарность также играет далеко не самую лучшую роль в вопросах безопасности в контексте одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД, считает Слуцкий. Кроме того, подчеркнул глава думского комитета, СВПД - "иранская ядерная сделка" - по вине США вообще может быть в итоге сорвана, несмотря на предпринятые огромные усилия для ее заключения, в том числе и международных посредников со стороны ЕС.
"Уверен, что Евросоюзу давно пора вести собственную прагматичную политику и выстраивать взаимовыгодное партнерство со всеми крупными региональными игроками – и с Россией, и с Китаем, и с Ираном. В противном случае, ЕС рискует превратиться в сателлита США", - добавил парламентарий.
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Леонид СлуцкийСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Госдума РФЕвросоюзСШАВ мире
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