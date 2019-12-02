Москва в течение года провела 340 экскурсий на промпредприятия

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Москве в рамках городского проекта "Открой#Моспром" в 2019 году состоялись более 340 экскурсий на промышленные предприятия, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).

В течение года крупнейшие столичные производства смогли посетить около 8 тысяч человек, в том числе 600 студентов из 17 вузов Москвы, говорится в сообщении.

"За 2019 год свои двери для посетителей в рамках нашего проекта открыли 30 предприятий и 5 промышленных музеев. Надеемся, что в следующем году число предприятий, участвующих в "Открой#Моспром", увеличится, и с московскими производствами познакомятся все желающие", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова

По данным пресс-службы, в рамках экскурсионной программы посетители смогли узнать, как собирают автомобили и самолеты, какие ракеты производятся на столичных заводах, познакомились с процессами изготовления газировки и шоколада, пошивом костюмов, узнали, как пекут хлеб, делают колбасу, варят квас в промышленных масштабах и многое другое.

Для студентов и школьников экскурсии на предприятия проводились в обучающем формате. Студенты московских вузов и профильных образовательных учреждений получили представление о специальностях, которые сейчас наиболее востребованы на рынке труда.