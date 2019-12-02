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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2019-12-02T13:24+0300
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РИА Новости

Москва в течение года провела 340 экскурсий на промпредприятия

13:24 02.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМосковский международный деловой центр "Москва-Сити" в Москве
Московский международный деловой центр Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Москве в рамках городского проекта "Открой#Моспром" в 2019 году состоялись более 340 экскурсий на промышленные предприятия, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).
В течение года крупнейшие столичные производства смогли посетить около 8 тысяч человек, в том числе 600 студентов из 17 вузов Москвы, говорится в сообщении.
"За 2019 год свои двери для посетителей в рамках нашего проекта открыли 30 предприятий и 5 промышленных музеев. Надеемся, что в следующем году число предприятий, участвующих в "Открой#Моспром", увеличится, и с московскими производствами познакомятся все желающие", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
По данным пресс-службы, в рамках экскурсионной программы посетители смогли узнать, как собирают автомобили и самолеты, какие ракеты производятся на столичных заводах, познакомились с процессами изготовления газировки и шоколада, пошивом костюмов, узнали, как пекут хлеб, делают колбасу, варят квас в промышленных масштабах и многое другое.
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Для студентов и школьников экскурсии на предприятия проводились в обучающем формате. Студенты московских вузов и профильных образовательных учреждений получили представление о специальностях, которые сейчас наиболее востребованы на рынке труда.
Помимо экскурсионной программы, участникам предлагалось принять участие в специальных акциях проекта, таких как интеллектуальная игра на тему промышленности "КВИЗ-ПЛИЗ", профессиональные тренинги, мастер-классы по кондитерскому искусству и дизайну, лекции на тему моды и бьюти-трендов, акция "Ночь на заводе" и другое, говорится в сообщении.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр Прохоров
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