Россию и Китай связывают доверительные контакты, заявил Патрушев

ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник назвал "интенсивные доверительные контакты" между высшим политическим руководством РФ и КНР опорой стратегического партнерства.
"Интенсивные доверительные контакты на высшем уровне остаются важнейшей и надежной опорой всей конструкции российско-китайского стратегического партнерства, дают возможность эффективно контролировать ход реализации планов и достигать новых договоренностей по углублению двустороннего сотрудничества, своевременно согласовывать позиции по актуальным международным вопросам", - сказал Патрушев на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
В начале беседы Си Цзиньпин выразил слова благодарности секретарю Совбеза за его большой вклад в развитие сотрудничества между Россией и Китаем в области безопасности. "Мы это ценим", - сказал председатель КНР.
Китайский лидер попросил передать личный привет президенту России Владимиру Путину. В ответном слове Патрушев передал привет Си Цзиньпину от российского лидера. По словам секретаря СБ РФ, Путин высоко ценит дружбу со своим китайским коллегой и "держит на личном контроле достигнутые договоренности".