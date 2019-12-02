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РИА Новости

Россию и Китай связывают доверительные контакты, заявил Патрушев

13:19 02.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник назвал "интенсивные доверительные контакты" между высшим политическим руководством РФ и КНР опорой стратегического партнерства.
"Интенсивные доверительные контакты на высшем уровне остаются важнейшей и надежной опорой всей конструкции российско-китайского стратегического партнерства, дают возможность эффективно контролировать ход реализации планов и достигать новых договоренностей по углублению двустороннего сотрудничества, своевременно согласовывать позиции по актуальным международным вопросам", - сказал Патрушев на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
07:34
Патрушев: укрепление партнерства с Китаем является приоритетом России
В начале беседы Си Цзиньпин выразил слова благодарности секретарю Совбеза за его большой вклад в развитие сотрудничества между Россией и Китаем в области безопасности. "Мы это ценим", - сказал председатель КНР.
Китайский лидер попросил передать личный привет президенту России Владимиру Путину. В ответном слове Патрушев передал привет Си Цзиньпину от российского лидера. По словам секретаря СБ РФ, Путин высоко ценит дружбу со своим китайским коллегой и "держит на личном контроле достигнутые договоренности".
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и президент РФ Владимир Путин осматривают макет магистрального газопровода Сила Сибири во время посещения строительной площадки Амурского ГПЗ. 3 августа 2017
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Си ЦзиньпинКитайНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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