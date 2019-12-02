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РИА Новости

Школьники из РФ завоевали золото на Олимпиаде по математике в Китае

13:11 02.12.2019
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© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкГород Ухань
Город Ухань
© РИА Новости / Юрий Кавер
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МОСКВА, 2 дек - Проект "Россия-Китай: главное". На Китайской национальной олимпиаде по математике, прошедшей в городе Ухань (административном центре провинции Хубэй, Центральный Китай), российская сборная школьников в составе 6 человек завоевала 5 золотых и одну серебряную медали.
Согласно сообщению Министерства просвещения России, китайский турнир является одним из отборочных этапов 61-й Международной математической Олимпиады (International Mathematical Olympiad), которая пройдёт в Санкт-Петербурге в 2020 году с 8 по 18 июля.
Данная олимпиада является ежегодной. Первые соревнования прошли в 1959 году в Румынии с участием 7 стран. В последние годы свои команды для участия в Олимпиаде направляют около 100 стран. На территории России олимпиада будет проводиться в пятый раз. В 1964, 1968, 1973 и 1992 годах она проходила в Москве.
Уральский федеральный университет
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияУхань
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