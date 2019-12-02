Омская область устранила недостатки при переселении из аварийных домов

ОМСК, 2 дек – РИА Новости. Омская область досрочно устранила строительные недостатки в домах для переселенцев из аварийного жилья – на контроле федерального фонда ЖКХ не осталось проблемных домов из Прииртышья, сообщает в понедельник облправительство.

Вопросы качества домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья, обсудили на рабочей встрече заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сучков и губернатор Омской области Александр Бурков. Ранее в регионе были выявлены недостатки в уже сданных домах.

"На контроле фонда ЖКХ остаются 269 многоквартирных домов в 52 субъектах РФ, среди которых омских объектов нет, так как недостатки устранены в полном объеме. Новых нареканий к многоквартирным домам, сданным в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья, не выявлено", - говорится в сообщении.

В облправительстве отметили, что на встрече, в частности, были выработаны предложения по организации работы региональной комиссии по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ.

На 1 июня в реестре фонда ЖКХ числился 51 многоквартирный дом на территории 14 муниципальных образований Омской области. После оценки состояния этих домов на основе зимней эксплуатации и опроса жителей были выявлены замечания. Менее чем за полгода с момента проведения проверки во всех многоквартирных домах недостатки были устранены досрочно и в полном объеме, отметили в областном кабмине. Все дома исключены из числа проблемных.