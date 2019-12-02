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РИА Новости

Омская область устранила недостатки при переселении из аварийных домов

13:10 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНочной Омск
Ночной Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ночной Омск. Архивное фото
ОМСК, 2 дек – РИА Новости. Омская область досрочно устранила строительные недостатки в домах для переселенцев из аварийного жилья – на контроле федерального фонда ЖКХ не осталось проблемных домов из Прииртышья, сообщает в понедельник облправительство.
Вопросы качества домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья, обсудили на рабочей встрече заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сучков и губернатор Омской области Александр Бурков. Ранее в регионе были выявлены недостатки в уже сданных домах.
"На контроле фонда ЖКХ остаются 269 многоквартирных домов в 52 субъектах РФ, среди которых омских объектов нет, так как недостатки устранены в полном объеме. Новых нареканий к многоквартирным домам, сданным в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья, не выявлено", - говорится в сообщении.
В облправительстве отметили, что на встрече, в частности, были выработаны предложения по организации работы региональной комиссии по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ.
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На 1 июня в реестре фонда ЖКХ числился 51 многоквартирный дом на территории 14 муниципальных образований Омской области. После оценки состояния этих домов на основе зимней эксплуатации и опроса жителей были выявлены замечания. Менее чем за полгода с момента проведения проверки во всех многоквартирных домах недостатки были устранены досрочно и в полном объеме, отметили в областном кабмине. Все дома исключены из числа проблемных.
"Положение дел в коммунальной сфере Александр Бурков считает определяющим для оценки комфортности проживания людей. В ходе рабочих поездок по городским округам Омска и муниципальным районам области глава региона уделяет особое внимание вопросам ЖКХ, ставя задачу навести порядок в отрасли. Выяснению реального состояния дел в этой сфере посвящены встречи руководителя области с населением, старшими по домам и управляющими компаниями", - говорится в сообщении.
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Омская областьАлександр БурковОмская областьОбщество
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