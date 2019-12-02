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РИА Новости

В Москве наградили победителей Межвузовского чемпионата Worldskills

13:07 02.12.2019
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© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"В Москве наградили победителей Межвузовского чемпионата Worldskills
В Москве наградили победителей Межвузовского чемпионата Worldskills
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"
МОСКВА, 2 дек - АНО "Развитие человеческого капитала". Заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Олеся Беленькая наградила победителей III Национального Межвузовского Чемпионата Worldskills Russia.
В этом году чемпионат по профессиональному мастерству значительно увеличил свои количественные показатели – в общей сложности за звание лучших боролись более 400 студентов из 80 вузов. При этом география участников расширилась до международных масштабов – впервые участниками соревнований стали иностранные студенты из Беларуси, Германии, Казахстана, Китая, Марокко, Хорватии, Эстонии.
Московские вузы выиграли 24 золотых, 11 серебряных, 7 бронзовых медалей. Безусловным лидером по количеству медалей вновь стал Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ) – на счету его студентов в этом году 8 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. "Серебро" в общем зачете досталось Санкт-Петербургскому государственному университету аэрокосмического приборостроения, а "бронза" - Севастопольскому государственному университету.
В очередной раз отличись учащиеся детских технопарков Москвы – среди юниоров в компетенциях "Промышленный дизайн" и "Графический дизайн" "золото" взяли слушатели детского технопарка "Наукоград" Владислав Брехов и Иван Стратичук.
В своем приветственном слове победителям и участникам чемпионата Олеся Беленькая отметила: "Сегодня как никогда раньше столица предоставляет молодежи массу возможностей для саморазвития и профессионального роста. А тот, кто непрерывно стремится к совершенствованию, в том числе и в профессиональном плане, всегда найдет свою нишу, в условиях любой экономической ситуации".
Чемпионат WorldSkills играет важную роль в подготовке эффективных кадров для экономики города, и одной из ключевых задач является повышение уровня мастерства и квалификации молодых специалистов, соответствующих потребностям рынка труда.
"Мы заинтересованы в непрерывном стимулировании молодежи к профессиональному совершенствованию, к вовлечению вузов и студентов в развитие профессиональных компетенций, востребованных сейчас на рынке. Поэтому особенно приятно осознавать, что Чемпионат развивается, растет активность участников, и это становится устойчивой положительной тенденцией", - сказала Беленькая.
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