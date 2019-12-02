Чувашские техникумы и колледжи получат федеральные гранты

ЧЕБОКСАРЫ, 2 дек – РИА Новости. Пять техникумов и колледжей Чувашии получат гранты министерства просвещения России, сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и молодежной политики.

В числе получателей грантов - Межрегиональный центр компетенций — Чебоксарский электромеханический колледж, Цивильский аграрно-технологический техникум, Канашский педагогический колледж, Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий и Новочебоксарский химико-механический техникум. Они стали победителями конкурса на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия "Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям" федерального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

Всего на конкурс поступили 786 заявок из российских регионов.

Средства грантов в размере более 206 миллионов рублей будут направлены на совершенствование материально-технической базы учреждений: