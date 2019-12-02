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РИА Новости

В Афганистане обнаружили автомобиль со 140 килограммами взрывчатки

13:03 02.12.2019
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© AP Photo / Shah MaraiАфганские полицейские
Афганские полицейские
© AP Photo / Shah Marai
Афганские полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Автомобиль с 140 килограммами взрывчатки был обнаружен в Афганистане в округе Карабаг неподалеку от Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство обороны.
Как отмечается, службы безопасности обнаружили транспортное средство ночью в воскресенье. На фотографиях, размещенных в Twitter телеканала, отражено, что взрывчатое вещество перевозилось в багажнике автомобиля.
Какой организации принадлежало транспортное средство, не сообщается.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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