В Афганистане обнаружили автомобиль со 140 килограммами взрывчатки

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Автомобиль с 140 килограммами взрывчатки был обнаружен в Афганистане в округе Карабаг неподалеку от Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство обороны.
Как отмечается, службы безопасности обнаружили транспортное средство ночью в воскресенье. На фотографиях, размещенных в Twitter телеканала, отражено, что взрывчатое вещество перевозилось в багажнике автомобиля.
A vehicle holding 140 kg of explosives was seized in Qarabagh district of #Kabul province by security forces on Sunday night, the Ministry of Defense said in a statement on Monday. #Afghanistan pic.twitter.com/o3rvMnvN7q— TOLOnews (@TOLOnews) December 2, 2019
Какой организации принадлежало транспортное средство, не сообщается.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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