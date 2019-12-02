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РИА Новости

Комитет Думы одобрил освобождение сельских музеев от применения касс

12:54 02.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаТерминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об освобождении от применения контрольно-кассовой техники (ККТ) сельских музеев, библиотек и других учреждений культуры, расположенных в сельской местности.
Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, освобождает муниципальные учреждения культуры, расположенные в сельской местности, от обязанности применять ККТ при осуществлении расчетов за оказанные ими услуги населению в области культуры, перечень которых утверждается правительством РФ.
Здание Государственной Думы РФ
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Законопроект о неприменении касс при расчете за ЖКУ внесен в Госдуму
Законопроект разработан в целях снижения себестоимости услуг, предоставляемых населению домами и дворцами культуры, домами народного творчества, музеями и другими учреждениями, расположенными в сельской местности.
Правительство РФ поддерживает законопроект.
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