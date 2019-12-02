Комитет Думы одобрил освобождение сельских музеев от применения касс

Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, освобождает муниципальные учреждения культуры, расположенные в сельской местности, от обязанности применять ККТ при осуществлении расчетов за оказанные ими услуги населению в области культуры, перечень которых утверждается правительством РФ.