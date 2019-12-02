Комитет Думы одобрил освобождение сельских музеев от применения касс

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об освобождении от применения контрольно-кассовой техники (ККТ) сельских музеев, библиотек и других учреждений культуры, расположенных в сельской местности.
Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, освобождает муниципальные учреждения культуры, расположенные в сельской местности, от обязанности применять ККТ при осуществлении расчетов за оказанные ими услуги населению в области культуры, перечень которых утверждается правительством РФ.
Законопроект разработан в целях снижения себестоимости услуг, предоставляемых населению домами и дворцами культуры, домами народного творчества, музеями и другими учреждениями, расположенными в сельской местности.
Правительство РФ поддерживает законопроект.