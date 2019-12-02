На территории аэропорта в Одессе прошел обыск

КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Украинские правоохранители провели обыск на территории аэропорта в Украинские правоохранители провели обыск на территории аэропорта в Одессе в рамках уголовного дела по фактам завладения средствами предприятия во время ремонта, сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины

"Провели обыски на территории коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" и офисных помещений субъектов предпринимательской деятельности, которые выполняли подрядные заказы коммунального предприятия. Процессуальные действия были проведены в рамках уголовного производства по фактам завладения средствами коммунального предприятия в особо крупных размерах должностными лицами подрядных организации по договорам проведения ремонтных работ на территории аэропорта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подрядчики, действуя через схему завышения объемов и стоимости выполненных работ, незаконно завладели деньгами аэропорта на сумму свыше 11 миллионов гривен (около 460 тысяч долларов по курсу нацбанка).