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РИА Новости

На территории аэропорта в Одессе прошел обыск

12:50 02.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Украинские правоохранители провели обыск на территории аэропорта в Одессе в рамках уголовного дела по фактам завладения средствами предприятия во время ремонта, сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
"Провели обыски на территории коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" и офисных помещений субъектов предпринимательской деятельности, которые выполняли подрядные заказы коммунального предприятия. Процессуальные действия были проведены в рамках уголовного производства по фактам завладения средствами коммунального предприятия в особо крупных размерах должностными лицами подрядных организации по договорам проведения ремонтных работ на территории аэропорта", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, подрядчики, действуя через схему завышения объемов и стоимости выполненных работ, незаконно завладели деньгами аэропорта на сумму свыше 11 миллионов гривен (около 460 тысяч долларов по курсу нацбанка).
Как отмечается, в ходе обысков изъяли оригиналы договоров, актов приема выполненных работ и других документов о проведенных хозяйственно-финансовых операций.
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