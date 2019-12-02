В Ливане рассказали о возможном запуске прямых рейсов в Россию

БЕЙРУТ, 2 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанская авиакомпания MEA готова запустить регулярные рейсы в РФ, как только количество туристов из России достигнет 50-100 тысяч человек в год, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра туризма Ливана Ливанская авиакомпания MEA готова запустить регулярные рейсы в РФ, как только количество туристов из России достигнет 50-100 тысяч человек в год, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра туризма Ливана Одес Киданян

"Мы начали регистрировать ощутимые цифры потока туристов из России, и MEA должна быть готова. К примеру, я расскажу об Армении. Компания MEA начала полеты в Армению четыре года назад приблизительно. Вначале MEA скептически относилась к мысли, что это направление может быть живым. Сегодня в Ереван летом летают самолеты ежедневно, а зимой трижды в неделю. Я верю, что армяне, которые приезжают в Ливан , могут также помочь нам и на русском рынке, так как между Арменией и Россией превосходные отношения", - сказал министр.

Он полагает, что "Аэрофлот" не сможет в одиночку перевозить 100 тысяч туристов. "Поэтому важна оправданная почва для запуска рейсов. Также появились чартерные рейсы частных компаний. Они организовывали туристические программы", - сказал Киданян.

Министр отметил, что до начала антиправительственных демонстраций в Ливане у министерства туризма был полноценный план и налаженные контакты с российской стороной. Ожидался визит осенью около 80 туристических компаний из РФ. Рассматривались программы материальной поддержки компаний, готовых запускать чартерные рейсы из России в Ливан. Однако начавшиеся 17 октября волнения внесли значительные коррективы.

"Надеюсь, этот период тяжелый (кризиса в стране) быстро пройдет, и я или новый министр, который будет, оживит наше дело в быстром темпе. Так как русский турист приезжает не только в летний сезон, а также и зимой. У нас зима, как летний период в России", - добавил собеседник агентства.