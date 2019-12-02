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РИА Новости

В Ливане рассказали о возможном запуске прямых рейсов в Россию

12:46 02.12.2019 (обновлено: 12:53 02.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинИсполняющий обязанности министра туризма Ливана Одес Киданян
Исполняющий обязанности министра туризма Ливана Одес Киданян
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Исполняющий обязанности министра туризма Ливана Одес Киданян. Архивное фото
БЕЙРУТ, 2 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанская авиакомпания MEA готова запустить регулярные рейсы в РФ, как только количество туристов из России достигнет 50-100 тысяч человек в год, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра туризма Ливана Одес Киданян.
"Мы начали регистрировать ощутимые цифры потока туристов из России, и MEA должна быть готова. К примеру, я расскажу об Армении. Компания MEA начала полеты в Армению четыре года назад приблизительно. Вначале MEA скептически относилась к мысли, что это направление может быть живым. Сегодня в Ереван летом летают самолеты ежедневно, а зимой трижды в неделю. Я верю, что армяне, которые приезжают в Ливан, могут также помочь нам и на русском рынке, так как между Арменией и Россией превосходные отношения", - сказал министр.
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Он полагает, что "Аэрофлот" не сможет в одиночку перевозить 100 тысяч туристов. "Поэтому важна оправданная почва для запуска рейсов. Также появились чартерные рейсы частных компаний. Они организовывали туристические программы", - сказал Киданян.
Министр отметил, что до начала антиправительственных демонстраций в Ливане у министерства туризма был полноценный план и налаженные контакты с российской стороной. Ожидался визит осенью около 80 туристических компаний из РФ. Рассматривались программы материальной поддержки компаний, готовых запускать чартерные рейсы из России в Ливан. Однако начавшиеся 17 октября волнения внесли значительные коррективы.
"Надеюсь, этот период тяжелый (кризиса в стране) быстро пройдет, и я или новый министр, который будет, оживит наше дело в быстром темпе. Так как русский турист приезжает не только в летний сезон, а также и зимой. У нас зима, как летний период в России", - добавил собеседник агентства.
Мирные антиправительственные демонстрации проходят по всему Ливану с 17 октября. Митингующие в первую очередь требуют экономических реформ и судебного преследования всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах. 29 октября правительство Саада Харири подало в отставку, однако демонстрации после этого не прекратились. Страна уже месяц находится в политическом вакууме, и местные власти пока не могут договориться о назначении нового премьер-министра, способного сформировать правительство, удовлетворяющее все политические стороны и народное движение.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмОдес КиданянРоссияЛиванВ мире
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