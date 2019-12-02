Остался один день до завершения народного голосования "Большой книги"

Почти четыре тысячи человек уже сделали свой выбор. Пока на первом месте с большим отрывом "Дети мои" Гузель Яхиной, на втором и третьем (с разницей в один голос) "Брисбен" Евгения Водолазкина и "Калечина-Малечина" Евгении Некрасовой.