Остался один день до завершения народного голосования "Большой книги"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. До завершения читательского голосования Национальной литературной премии "Большая книга" остался один день, сообщается на сайте премии.
Итоги голосования будут объявлены 3 декабря. Отдать свой голос можно на сервисе LiveLib https://www.livelib.ru/bolshayakniga/2019.
Почти четыре тысячи человек уже сделали свой выбор. Пока на первом месте с большим отрывом "Дети мои" Гузель Яхиной, на втором и третьем (с разницей в один голос) "Брисбен" Евгения Водолазкина и "Калечина-Малечина" Евгении Некрасовой.
На протяжении всего периода народного голосования (с 1 июля) книги 12 финалистов были выложены в Сети.
Награждение лауреатов Национальной литературной премии, которых выберет жюри, и трех победителей читательского голосования пройдет 10 декабря 2019 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова.
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