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РИА Новости

Минтуризма Ливана: с начала протестов не было ни одного ЧП с туристами

15:33 02.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на набережную в Бейрута
Вид на набережную в Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 2 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Туристическая полиция Ливана не зафиксировала ни одной жалобы со стороны иностранных туристов с начала антиправительственных демонстраций 17 октября, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра туризма Ливана Одес Киданян.
"У нас есть туристическая полиция, которая подчиняется министерству. Они были готовы оказать помощь в передвижении или отправке в аэропорт, к примеру. Есть горячая линия — 1735 — куда можно позвонить в любое время, и сразу отправляем в туристическую полицию. Но, к счастью, за время массовых волнений в Ливане не зарегистрировано ни одной жалобы со стороны туристов", — сказал он.
По его словам, благодаря созданным комфортным условиям и ответственному подходу служб безопасности к данному вопросу, после стабилизации ситуации вернуть доверие туристов к Ливану будет достаточно просто.
Мирные антиправительственные демонстрации проходят по всему Ливану с 17 октября. Митингующие, в первую очередь, требуют экономических реформ и судебного преследования всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах. 29 октября правительство Саада Харири подало в отставку, однако демонстрации после этого не прекратились. Страна уже месяц находится в политическом вакууме, и местные власти пока не могут договориться о назначении нового премьер-министра, способного сформировать правительство, удовлетворяющее все политические стороны и народное движение.
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