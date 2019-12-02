Минтуризма Ливана: с начала протестов не было ни одного ЧП с туристами

БЕЙРУТ, 2 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Туристическая полиция Ливана не зафиксировала ни одной жалобы со стороны иностранных туристов с начала антиправительственных демонстраций 17 октября, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра туризма Ливана Одес Киданян.

"У нас есть туристическая полиция, которая подчиняется министерству. Они были готовы оказать помощь в передвижении или отправке в аэропорт, к примеру. Есть горячая линия — 1735 — куда можно позвонить в любое время, и сразу отправляем в туристическую полицию. Но, к счастью, за время массовых волнений в Ливане не зарегистрировано ни одной жалобы со стороны туристов", — сказал он.

По его словам, благодаря созданным комфортным условиям и ответственному подходу служб безопасности к данному вопросу, после стабилизации ситуации вернуть доверие туристов к Ливану будет достаточно просто.