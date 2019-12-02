В Мурманской области многодетные смогут получить деньги вместо земли

"За 7 лет из почти 1,5 тысячи многодетных семей, уже получивших земельные участки, разрешение на строительство получили лишь 174, на ввод жилья в эксплуатацию – 12, строительство начали 43 семьи. Мы понимаем, что темпы слишком слабые, поэтому мы проработали альтернативный вариант", - сказал Мякишев.

Он пояснил, что альтернативная мера поддержки обсуждалась с многодетными семьями, а также с представителями муниципалитетов и депутатского корпуса – участие в таких обсуждениях приняли более 500 человек. Семьи, в частности, предлагали предоставить им возможность направлять денежные средства на приобретение и строительство жилого помещения, а также на погашение ипотечных кредитов и иных займов на приобретение жилья.