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Мурманская область
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РИА Новости

В Мурманской области многодетные смогут получить деньги вместо земли

12:25 02.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВид Мурманска
Вид Мурманска
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Вид Мурманска. Архивное фото
МУРМАНСК, 2 дек – РИА Новости. Многодетные семьи в Мурманской области смогут получить целевую денежную выплату в 340 тысяч рублей вместо земельного участка, расходы бюджета на эти цели на три года предусмотрены в сумме 360 миллионов рублей, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр труда и соцразвития области Сергей Мякишев.
"За 7 лет из почти 1,5 тысячи многодетных семей, уже получивших земельные участки, разрешение на строительство получили лишь 174, на ввод жилья в эксплуатацию – 12, строительство начали 43 семьи. Мы понимаем, что темпы слишком слабые, поэтому мы проработали альтернативный вариант", - сказал Мякишев.
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Он пояснил, что альтернативная мера поддержки обсуждалась с многодетными семьями, а также с представителями муниципалитетов и депутатского корпуса – участие в таких обсуждениях приняли более 500 человек. Семьи, в частности, предлагали предоставить им возможность направлять денежные средства на приобретение и строительство жилого помещения, а также на погашение ипотечных кредитов и иных займов на приобретение жилья.
Согласно разработанному законопроекту, денежная выплата будет носить целевой характер, направления ее использования и размер будут устанавливаться правительством региона. "Для расчета размера выплаты будет использоваться средний уровень кадастровой стоимости земельных участков и предельный минимальный размер земельного участка, предоставляемого бесплатно в собственность многодетной семье для осуществления жилищного строительства, – 0,1 гектара. На сегодня это 340 тысяч рублей", - пояснил министр.
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Как подчеркнул Мякишев, денежная выплата должна помочь многодетным семьям улучшить жилищные условия и при этом сработать на экономику региона путем активизации жилищного строительства.
"Одна из ключевых задач – не просто выплату дать, а дать предложение на рынке. Задача ваша – сделать так, чтобы многодетные семьи сразу могли определиться с вариантами приобретения жилого помещения", – подчеркнул Чибис, поручив организовать работу в тесном взаимодействии с региональным минстроем.
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