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Тверская область
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РИА Новости

Руденя призвал усилить поддержку тверских ветеранов войны

12:21 02.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: за 3 года в Верхневолжье отремонтируют более тысячи км дорог
Руденя: за 3 года в Верхневолжье отремонтируют более тысячи км дорог
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил о необходимости усилить поддержку в части медицинского обслуживания, оказания помощи на дому ветеранам войны.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, на совещании с членами правительства в понедельник, одной из тем стала подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
По словам главы региона, мероприятия, которые будут проходить в Тверской области в рамках празднования Великой Победы, должны подчеркивать значение событий того времени и ценность людей, которые бились за свободу страны.
"Необходимо на регулярной основе уделять внимание фронтовикам и ветеранам, усилить поддержку в части медицинского обслуживания, оказания помощи на дому", - сказал Руденя,
Накануне губернатор принял участие во втором после Тверской области премьерном показе фильма "Ржев", в основу которого легли реальные события времен Великой Отечественной войны – история боев под Ржевом. Ленту показали в кинотеатре "Поклонка" при музее Победы в Москве.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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"На примере таких фильмов, как "Ржев", "Прощаться не будем" мы можем увидеть реальные судьбы людей, события времен Великой Отечественной войны. Это наша история, и мы должны ею гордиться", – заявил глава региона.
По данным пресс-службы, на совещании речь также шла о реализации национальных проектов на территории Тверской области. "При реализации планов, строительстве объектов образования, здравоохранения, ремонте дорог и дворов необходимо обеспечить успешную реализацию всех намеченных планов. В том числе это касается корректной подготовки всей необходимой документации", - сказал Руденя.
Участники совещания также обсудили итоги восстановительных работ на электросетях и дорогах региона в конце октября-начале ноября.
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Тверская областьИгорь Руденя
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