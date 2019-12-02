Руденя призвал усилить поддержку тверских ветеранов войны

Руденя: за 3 года в Верхневолжье отремонтируют более тысячи км дорог

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Руденя: за 3 года в Верхневолжье отремонтируют более тысячи км дорог

ТВЕРЬ, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области . Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил о необходимости усилить поддержку в части медицинского обслуживания, оказания помощи на дому ветеранам войны.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на совещании с членами правительства в понедельник, одной из тем стала подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По словам главы региона, мероприятия, которые будут проходить в Тверской области в рамках празднования Великой Победы, должны подчеркивать значение событий того времени и ценность людей, которые бились за свободу страны.

"Необходимо на регулярной основе уделять внимание фронтовикам и ветеранам, усилить поддержку в части медицинского обслуживания, оказания помощи на дому", - сказал Руденя,

Накануне губернатор принял участие во втором после Тверской области премьерном показе фильма "Ржев", в основу которого легли реальные события времен Великой Отечественной войны – история боев под Ржевом. Ленту показали в кинотеатре "Поклонка" при музее Победы в Москве.

"На примере таких фильмов, как "Ржев", "Прощаться не будем" мы можем увидеть реальные судьбы людей, события времен Великой Отечественной войны. Это наша история, и мы должны ею гордиться", – заявил глава региона.

По данным пресс-службы, на совещании речь также шла о реализации национальных проектов на территории Тверской области. "При реализации планов, строительстве объектов образования, здравоохранения, ремонте дорог и дворов необходимо обеспечить успешную реализацию всех намеченных планов. В том числе это касается корректной подготовки всей необходимой документации", - сказал Руденя.