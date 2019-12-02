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РИА Новости

В ЦБ оценили вероятность рецессии в мире в 2020 году

12:20 02.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Банк России оценивает вероятность мировой рецессии в наступающем году как низкую и прогнозирует рост мировой экономики на уровне 3%, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Как отметила Набиуллина, мировая экономика в настоящее время замедляется, чему способствуют торговые войны. "Многие сейчас эксперты действительно снижают свои прогнозы по темпам экономического роста. Многие предсказывают рецессию. Мы в Центральном банке оцениваем вероятность рецессии в 20-м году как достаточно низковероятную", - сообщила глава ЦБ в ходе интервью телеканалу "Россия 24".
Набиуллина пояснила, что обычно мировая рецессия - это не отрицательные темпы, эксперты называют мировой рецессией темпы роста меньше 2%.
"По нашей оценке, экономика мировая будет расти около 3%. И, конечно, это создает риски для многих стран. В том числе, мы видим, что падает спрос на товары российского экспорта, цены на экспортные товары снижаются. Многие страны включены в глобальные производственные цепочки благодаря глобализации. Конечно, темпы экономического роста беспокоят многих. Внешняя ситуация не будет очень благоприятной", - сказала глава ЦБ.
Андрей Нечаев
Вчера, 20:17
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По ее словам, в такой ситуации очень важно сохранять финансовую и ценовую стабильность, макроэкономическую устойчивость и находить внутренние источники для развития отечественной экономики. Набиуллина отметила, что в России созданы фундаментальные основы стабильности, поэтому российская экономика готова к влиянию возможных внешних шоков.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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